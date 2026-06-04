Obvinění osob v souvislosti s kořistěním z prostituce
Dne 28. května 2026 byla policisty Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) provedena realizace 2 trestních věcí s krycími názvy LUPA a PANDA. V rámci úkonů trestního řízení došlo k zadržení 10 fyzických osob a provedení řady domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků (v Brně, Mikulově, Jihlavě, Sezimově Ústí, Mostě, Praze a v Trnavě na Slovensku). Následně došlo k zahájení trestního stíhání 12 fyzických osob a 2 právnických osob pro zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, 2 trestního zákoníku, zločin kuplířství podle § 189 odst. 1, 2 písm. a), b) trestního zákoníku a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku.
Lupa
Obviněné osoby měly podle našich závěrů nejméně v době od 30. ledna 2024 do současné doby na území České republiky, zvláště pak v Mikulově a Brně, kořistit z provozování prostituce tím způsobem, že provozovaly dva noční kluby, do kterých pomocí osobního jednání a reklamy uvedené na internetových stránkách klubu najímaly a lákaly ženy jako tzv. společnice k provozování prostituce. Prostitutky následně měly odevzdávat různě velkou část z výdělků jako tzv. nájem. Obvinění měli rovněž provozovat nejméně 11 bytů na území města Brna, do kterých najímali a lákali ženy jako společnice k provozování prostituce. Tyto bytové jednotky měli dále pronajímat dalším zájemcům o provozování prostituce, přičemž na základě inzerátů s fotografiemi nahých žen na internetových portálech www.dobryprivat.cz a www.ceskeholky.cz zveřejňovaných obviněnými v těchto bytech prostitutky poskytovaly sexuální služby za úplatu příchozím zákazníkům, kdy za použití pokoje v bytě měly platit obviněným částku ve výši 1.500 Kč za osobu a den.
Panda
Obviněné osoby měly podle našich závěrů nejméně od 13. června 2025 do současnosti na území České republiky a Slovenské republiky společně vyhledávat a pronajímat si nemovitosti (především byty) na území České republiky (konkrétně v Brně, Jihlavě, Sezimově Ústí, Mostě a dále) a také ve slovenské Trnavě, a to za účelem provozování prostituce ze strany jiných osob. Do těchto nemovitostí měly následně přivážet ženy zejména asijské národnosti. Prostřednictvím internetových stránek (www.dobryprivat.cz a www.ceskeholky.cz) obvinění podle našich závěrů nabízeli a propagovali poskytování sexuálních služeb, a to včetně uveřejněných fotografií nahých žen, které v těchto nemovitostech následně poskytovaly sexuální služby za úplatu. Obvinění následně od těchto žen měli osobně vybírat část výdělků z prostituce.
Jedna osoba byla vzata soudem do vazby. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Brně.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
4. června 2026