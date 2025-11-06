Obvinění 3 osob z převozů nelegálních migrantů
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech obvinili 3 osoby z převozů nelegálních migrantů.
Skupina osob měla nelegálně převážet cizince pocházející ze zemí mimo EU (převážně arabské národnosti) z Rumunska do dalších zemí Unie. Obvinění si podle našich závěrů měli půjčovat v různých zemích (Česká republika, Německo, Polsko) nákladní vozidla, která následně vybavili falešnými mezinárodními přepravními doklady. Po nástupu nelegálních migrantů nákladní prostor vozidla měli zapečetit tak, aby kontrola na hranicích, případně namátková kontrola, již do nákladního prostoru nevstupovala. Jako řidiči byli zpravidla najímáni cizinci pobývající na území České republiky.
Za převoz jedné osoby měli obvinění inkasovat nejméně 4500 eur.
V rámci úkonů trestního řízení došlo k zajištění falešných dokladů k přepravě, falešných razítek firem a plomb k zapečetění nákladových prostorů vozidel. U jednoho z obviněných byla navíc nalezena nelegálně držená střelná zbraň s vybroušeným výrobním číslem.
Kriminalisté NCOZ obvinili 3 osoby (2 cizince a jednoho občana České republiky) z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 1, odst. 3, písm. a) trestního zákoníku. Jedna osoba je stíhána vazebně.
V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody od 2 do 8 let. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Přerově.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
6. listopadu 2025