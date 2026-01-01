Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Obviněného nejvíce měly lákat obchody s parfémy a oblečením
Tak dlouho chodil z prodejen bez zaplacení, až skončil v náruči ostravských kriminalistů.
Policisté napříč Ostravou přijali od září loňského roku několik oznámení, týkajících se převážně krádeží v obchodech. Teritoriem pro něj byla hlavně Ostrava-Zábřeh, Moravská Ostrava, ale jeho kroky vedly také na Opavsko. Neznámý pachatel se vracel do parfumérií, ale nevynechal potraviny, nářadí či prodejny s oblečením. Jeho drzost však překročila hranice ve chvíli, kdy využil nepozornosti spícího muže, kterému odcizil mobilní telefon. Také v jiných případech pachatel využil „nezodpovědnosti“ lidí, kteří nechali za několik desítek tisíc zaparkované elektrokolo před prodejnou v Hlučíně, aniž by ho zajistili proti odcizení a odešli za nákupy.
Policisté na základě získaných informací, vyhodnocených kamerových záznamů, ale také díky operativních poznatků a osobní znalosti ztotožnili podezřelého muže. Tím byl 32letý recidivista, který měl zálibu krást hlavně parfémy luxusních značek. Ke ztotožnění pomohla mimo jiné krádež, při které byl konfrontován ochrankou prodejny, přičemž se dal na útěk, nicméně na místě zanechal tašku s lupem a svým mobilním telefonem. Vzhledem k tomu, že podezřelý byl na pohybu, nebylo jednoduché ho zadržet. Kriminalisté z Ostravy Vítkovic na základě informací vytipovali možný jeho pohyb, který se v minulých dnech potvrdil. Jakmile muž zjistil, že si pro „něj přišli“ policisté do jednoho z bytů v Ostravě, tak se před nimi snažil ukrýt pod balkónem. To však netušil, že na něho čekají pod okny kriminalisté, u kterých nakonec skončil v „náruči“. Na základě předchozího souhlasu státního zástupce byl muž zadržen a převezen k dalším procesním úkonům na služebnu.
Komisař 6. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 32letého muže, kterého obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže. Svým jednání způsobil škodu za bezmála 320 000 Kč. V případě odsouzení mu hrozí pobyt za mřížemi až na dva roky. Také dal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Kriminalisté mu prokázali osmnáct skutků, ke kterým se obviněný doznal. Kde odcizené věci skončili však neuvedl. Policistům se podařil zajistit odcizený telefon, který mohl být následně vrácen zpět původnímu majiteli.
I nadále však pátráme po odcizených elektrokolech. Samozřejmě se také obracíme na možné „nové“ majitele elektrokol značky MaxBike (viz. fotografie), dále pak pánských horských elektrokol značky Leader Fox černé barvy a MTF červenočerné barvy, které mohli zakoupit, aby nás kontaktovali. Jedná se o věci pocházející z trestné činnosti.
Opět doporučujeme veřejnosti, aby byla obezřetná a všímala si svého okolí. Lapkové vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, ať už nákupní centra či různé obchody. Pokud uvidíte v obchodě osobu, která si například ukrývá zboží pod oděv, obeznamte s tímto prodavače, ostrahu nebo kontaktujte linku 158.
dne 7. dubna 2026
por. Bc. Eva Michalíková