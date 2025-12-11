Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Obviněna ze zločinu zpronevěry
Zaměstnankyně obchodní společnosti měla během dvou let zpronevěřit 1,3 milionu, hrozí jí až osm let.
Na originální, avšak protiprávní, způsob, jak si přivydělat k výplatě, přišla nyní 33letá žena z Chomutovska. Tato letitá zaměstnankyně společnosti zabývající se obchodem měla od svého „chlebodárce“ plnou důvěru, a to nejprve jako pokladní a později jako manažerka nákupu. Příležitost, kterou ve firmě dostala, se zřejmě rozhodla využít naplno. V průběhu dvou let tedy podle dosavadních zjištění policistů „čarovala“ se skladovou evidencí tak, že si za tuto dobu neoprávněně měla „přivydělat“ částku přesahující 1,3 milionu korun.
Téměř ve třech stovkách případů měla totiž přijmout platby za zboží, u nichž následně měla zapsat přijatou částku v nižší výši, než odpovídala skutečnosti. Doklady ve skladové evidenci totiž dodatečně opravila a rozdíl mezi skutečně přijatou částkou (která byla vyšší) a částkou deklarovanou ve skladové evidenci, si měla ponechat. Ze začátku tento „přivýdělek“ čítal tisíce korun měsíčně, avšak s jídlem roste chuť a postupně měla žena tímto způsobem každý měsíc získávat částky v řádech desetitisíců korun a někdy sumy dokonce přesahovaly sto tisíc. Kromě toho si na prodejně měla brát a konzumovat vystavené zboží, aniž by za něj platila.
Nakonec ale všechno „prasklo“ a zaměstnavatel ženino počínání odhalil. Obrátil se na policisty, kteří případ důkladně prověřili a vyšetřovatel nyní dotyčnou obvinil ze spáchání zločinu zpronevěry. Pokud její vinu soud prokáže, může jí s ohledem na výši způsobené škody uložit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
