Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Obviněna z podplacení
Nabídla úplatek policistům, aby pomohla známé. Teď je sama trestně stíhaná.
„Jéžišmarjá, nedělejte, každej to dělá.“ Přesně takto reagovala 55letá žena z Klášterce nad Ohří poté, co se policista pozastavil nad jejími slovy, jimiž žena hlídce nabízela úplatek.
Vše začalo minulý týden večer, když klášterečtí policisté při své hlídkové činnosti přistihli při řízení osobního vozidla ženu, která má platný zákaz řízení. Dotyčná navíc couvala do zákazu vjezdu v jednosměrné ulici v Klášterci nad Ohří a k tomu jí vyšel pozitivní test na užití drog. Policisté samozřejmě této 41leté ženě další jízdu neumožnili a bylo třeba vozidlo, které na silnici překáželo, přeparkovat.
V těchto chvílích na místo přišla 55letá žena, která je známou kontrolované ženy, s níž se domluvila, že vozidlo přeparkuje. Předtím se však ještě dala s policisty do řeči. Vyptávala se, co teď bude následovat a vzápětí se zeptala, zda s tím nemůžou něco udělat a hned si i sama odpověděla slovy: „Můžete. Když vás trošku podplatím. Vás podplatím.“ Poté, co se policista zeptal, jak je podplatí, tak zareagovala slovy: „Jéžišmarjá, nedělejte, každej to dělá.“ A podobnou větu ještě zopakovala. Až na následný dotaz policisty, zda mu nabízí úplatek odvětila: „Já? Já ne“. To už ovšem bylo pozdě, protože předchozím vyjádřením jasně nabídla zasahujícím policistům úplatek, aby ovlivnila jejich postup a pomohla tak své známé.
Tímto svým jednáním však nepomohla ani své známé, ale hlavně sama sobě. Policisté ji kvůli podezření ze spáchání trestného činu vzápětí zadrželi a vyšetřovatel po zhodnocení důkazů včetně kamerového záznamu obvinil ženu z trestného činu podplacení. U soudu jí za popsané jednání v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do šesti let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
13. července 2026