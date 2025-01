Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Obviněn ze znásilnění nezletilé dívky

Ms kraj: „Strejda na hlídání“, o kterém rodiče v podstatě nic nevěděli, měl dívenku zneužívat

Moravskoslezští krajští kriminalisté, kteří se zabývají závažnou mravnostní trestnou činností páchanou na dětech, vyšetřují případ, kdy rodiče svěřili na hlídání nezletilou dceru „známému“. Ten nyní čelí obvinění ze znásilnění a ohrožování výchovy dítěte. Jedná se o velice citlivý případ.

Muž důchodového věku docházel nějakou dobu do obchodu, kde se seznámil s majiteli. Dával se s nimi do řeči a jejich nezletilým dětem měl nosit sladkosti. Časem si tak měl získat důvěru rodičů a nabídl jim, že děti pohlídá. Několikrát tak byl i s jejich nezletilou dcerou, které není ani 10 let. Dívenka však náhle striktně začala odmítat ke „strejdovi“ chodit.

Informacemi o podezřelém jednání muže se začali zabývat policisté územního odboru, vzhledem k závažnosti si případ převzali krajští kriminalisté. Pracovali velice citlivě a ohleduplně. Například komunikaci s dívenkou vedli zkušení policejní specialisté pracující s dětskými oběťmi a výslech proběhl ve speciální místnosti, která je určena a vybavena právě pro práci s oběťmi trestné činnosti a dětskými svědky. Kriminalisté vyslechli i další osoby, oslovili a spolupracovali se zdravotníky a zástupci institucí zainteresovaných v dané problematice.

Kriminalisté zjistili, že muž měl získat důvěru pracovně zaneprázdněných majitelů obchodu, kteří ale o něm v podstatě nic nevěděli. Nabídl jim, že pohlídá jejich děti, zejména pak nezletilou dceru. V průběhu návštěv měl využít dívenčiny bezbrannosti a neznalosti a donutit ji k aktivitám, které jsou u dětí mladších 15 let provedeným způsobem srovnatelné se souloží. Měl tak činit opakovaně, pro vlastní sexuální uspokojení. Vrchní komisař odboru obecné kriminality krajského ředitelství obvinil muže ze zvlášť závažného zločinu znásilnění a přečinu ohrožování výchovy dítěte. Trestní sazba se pohybuje od 5 do 12 let.

Trestní stíhání je vedeno vazebně. Obviněný byl pro obdobné jednání, které lze označit za sexuální deviaci, v minulosti několikrát odsouzen a bylo mu uloženo ochranné psychiatricky-sexuologické léčení. S policisty spolupracuje.

Případ je velice citlivý, zejména pro oběti a jejich rodiny. Právě proto jsou na práci se zvlášť zranitelnými obětmi určeni policejní specialisté. Ti jsou připraveni rovněž poskytnout nebo zprostředkovat adekvátní a možnou podporu a pomoc. Vše diskrétně, neboť bezpečí dětí a zamezení sekundární viktimizace je pro nás na prvním místě. V případě jakéhokoliv podezření na zneužívání dětí neváhejte kontaktovat policisty na lince 158.

Ke zveřejnění případu přistupujeme z preventivního hlediska. Sexuální útoky na děti, jakožto zvlášť zranitelné oběti, mohou mít různé podoby. Rodiče a ti nejbližší by měli s dětmi o tomto tématu, samozřejmě opatrně, hovořit. Měli by se o děti obecně zajímat, kdy důležitá je vzájemná důvěra. Pak je jen krůček k tomu, když dospělý vycítí, že je dítě jakkoliv ohroženo. Mohou to být náznaky typu změny chování, bezdůvodné odmítání někam či k někomu jít nebo zvláštní, negativní postoj vůči konkrétní osobě. Rodiče by měli svěřit hlídání svých dětí jen naprosto důvěryhodným osobám, ne „známým“, o kterých nic neví. A zopakuji, že bezplatná linka Policie ČR 158 funguje nepřetržitě.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 7. ledna 2025

