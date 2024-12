Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Obviněn z pokusu dvojnásobné vraždy

Ostrava: Muž měl zapálit chatku se dvěma osobami uvnitř

Minulý týden ve čtvrtek, na druhý svátek vánoční 26. prosince, se sjely složky integrovaného záchranného systému do Ostravy – Heřmanic, kde vzplála chatka. Byli v ní muž a žena. Ostravští policisté zjistili informace, které si vyžádaly výjezd krajských kriminalistů. Ti si případ převzali a obvinili 65letého muže z dvojnásobného pokusu vraždy.

Z dosud zjištěných informací vyplývá, že v chatce přebýval 40letý muž a o dva roky mladší žena. V inkriminovaný den, tedy ve čtvrtek, přišel dopoledne na místo známý od ženy. Mělo dojít k fyzické rozepři s druhým mužem. Nakonec měl, po předchozím zvážení, pomocí hořlaviny zapálit obložení a dveře chatky, ve které se nacházela dvojice. Dřevo se vzňalo a chatka začala hořet. Muž z místa poté odešel, aniž by přivolal jakoukoliv pomoc. Jen shodou okolností se dvojici podařilo z hořícího objektu vyběhnout ven. Muž utrpěl lehké zranění s jednorázovým ošetřením, žena vyvázla nezraněna.

Policisté na místě zjišťovali a dokumentovali veškeré okolnosti události. Specialisté z krajského odboru kriminalistické techniky a expertiz zajišťovali stopy, které následně podrobili zkoumání. Na místě pracoval také psovod se služebním psem. Policisté byli vzhledem k charakteru události ve velice úzkém kontaktu s vyšetřovatelem hasičů.

Krajští kriminalisté 65letého muže podezřelého z výše popsaného skutku zadrželi krátce po činu, z důvodu podnapilosti ho umístili na protialkoholní stanici. V procesních úkonech pokračovali, jakmile to jeho stav umožňoval. V pátek tak zahájili trestní stíhání muže jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu a přečinu poškození cizí věci. Muž je ohrožen trestní sazbou ve výši patnácti až dvaceti let nebo výjimečným trestem odnětí svobody. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, soud rozhodl o vazebním stíhání. Motivem jednání obviněného mohly být s velkou pravděpodobností vztahové neshody.

Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 30. prosince 2024

vytisknout e-mailem