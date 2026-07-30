Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Obviněn z podvodu za několik desítek milionů
Kriminalisté ve Španělsku vypátrali muže, na kterého byl vydán příkaz k zatčení a evropský zatýkací rozkaz.
Hledaný muž byl na našem území obviněn ze spáchání trestného činu podvodu, kde způsobená škoda přesáhla padesát milionů korun. Jeho podvodné jednání se týkalo obchodování s pohonnými hmotami a dalšími náklady s tímto obchodem spojenými. Obžalovaný se však následným soudním líčením všemi možnými způsoby vyhýbal a vycestoval do zahraničí, kde se ukrýval. Poté, co na něj byl vydán evropský zatýkací rozkaz a příkaz k zatčení, tak po pětapadesátiletém muži začali pátrat kriminalisté z 10. oddělení Prahy I ve spolupráci s kolegy z Policejního prezidia ČR z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování z cíleného pátrání. Za využití mnoha operativně pátracích prostředků detektivové zjistili několik poznatků, na jejichž základě byl hledaný muž vypátrán na území Španělska, kde ho poté tamní policisté v rámci mezinárodní policejní operace Trackathon 2026 zatkli.
Krátce před jeho extradicí ze Španělska se odehrálo několik závažných událostí, kvůli kterým musela být celá eskorta ve velmi přísném režimu, jelikož zde bylo velké riziko, že by hledanému muži mohl někdo chtít ublížit. Na pražském letišti si tak pětapadesátiletého muže od air marshallů převzali kriminalisté se Speciální jednotkou cizinecké policie, kteří ho společně převezli do vazební věznice, kde bude čekat na soudní líčení; v případě odsouzení mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
por. Richard Hrdina
30. července 2026