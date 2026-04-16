Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Obtěžoval mladé chlapce
Policisté pátrají po neznámém muži, který s obnaženým penisem obtěžoval osmileté kluky ve skateparku.
Neznámý muž přišel v polovině března do skateparku v ulici Na Chodovci v Praze 4, kde přistoupil k dvěma nezletilým chlapcům a nabízel jim k vyfocení svůj obnažený penis. Poté, co odmítli, jim začal nabízet peníze za to, když mu umožní si vyfotit jejich penisy. Chlapci z místa před tímto mužem utekli a on pak odjel vozidlem bílé barvy neznámo kam. Tímto jednáním je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a ohrožování výchovy dítěte, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
Policisté z místního oddělení Spořilov ve spolupráci s kriminalisty vytvořili identikit, podle kterého by mohl neznámého muže někdo poznat, a žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud vám tedy muž na obrázku někoho připomíná, volejte prosím linku 158.
por. Richard Hrdina
16. dubna 2026