Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Obtěžoval mladé chlapce

Policisté pátrají po neznámém muži, který s obnaženým penisem obtěžoval osmileté kluky ve skateparku. 

Neznámý muž přišel v polovině března do skateparku v ulici Na Chodovci v Praze 4, kde přistoupil k dvěma nezletilým chlapcům a nabízel jim k vyfocení svůj obnažený penis. Poté, co odmítli, jim začal nabízet peníze za to, když mu umožní si vyfotit jejich penisy. Chlapci z místa před tímto mužem utekli a on pak odjel vozidlem bílé barvy neznámo kam. Tímto jednáním je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a ohrožování výchovy dítěte, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.  

Policisté z místního oddělení Spořilov ve spolupráci s kriminalisty vytvořili identikit, podle kterého by mohl neznámého muže někdo poznat, a žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud vám tedy muž na obrázku někoho připomíná, volejte prosím linku 158. 

por. Richard Hrdina
16. dubna 2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 