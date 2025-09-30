Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obousměrné uzavření dálnice D8

Závěrečná etapa uzavírky tunelů Panenská a Libouchec. 

V termínu od 2. – 8. října 2025 dojde ke třetí a zároveň poslední etapě plánovaného obousměrného uzavření úseku 80. až 87. km dálnice D8, a to z důvodu rekonstrukce a obměny datových sítí a technologie dálničních tunelů Panenská a Libouchec.

Objízdné trasy (viz příloha) budou vedeny stejně jako v předchozích etapách. Z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu budou celkem na čtyřech vyznačených stanovištích působit hlídky dopravních policistů, které budou dále doplněny ještě o pohyblivou dopravní hlídku. Cílem těchto hlídek bude především zajištění obnovy provozu v případě dopravních komplikací, dohled na dodržování přechodného dopravního značení a pravidel silničního provozu, včetně dohledu na bezpečné a efektivní užívání stanovených objezdových tras. Na základě získaných zkušeností z předešlých uzavírek budou nyní na křižovatce v Petrovicích instalovány informační tabule, které mají za cíl zrychlit odbavení osobních a nákladních vozidel přijížděcích ze SRN. Zároveň byl na dvou kritických místech směrem při stoupání na Petrovice zdrsněn povrch vozovky, aby se co nejvíce předešlo prokluzováním kol nákladních vozidel a tím způsobené vznikající kolony. 

Ze směru SRN do ČR je trasa vedena následovně: 
Sjezd na 87. km dálnice D8 – po silnici č. 248 směrem na Petrovice – odbočení na silnici č. 528 směrem na Libouchec – napojení na silnici č. I/13 - nájezd na dálnici D8 na 80. km

Ze směru ČR do SRN je trasa vedena následovně:
Sjezd z dálnice D8 na 80. km – po silnici č. I/13 směrem na Varvažov – odbočení na silnici č. 248 směrem na Petrovice – nájezd na dálnici D8 na 87. km

Tímto apelujeme na všechny řidiče, aby dbali pokynů policistů a respektovali dodržování přechodného dopravního značení a pravidel silničního provozu. Zároveň žádáme řidiče, aby v případě možnosti volili pro přechod do/ze SRN jiný hraniční přechod, neboť vlivem intenzity dopravy na objezdových trasách lze očekávat dopravní komplikace.

30. září 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

mapa 1

mapa 1 

mapa 2

mapa 2 

mapa 3

mapa 3 

mapa 4

mapa 4 

objízdné trasy

objízdné trasy 

