Objevily se falešné nabídky lodních kontejnerů

Policie varuje před podvodnými inzeráty. 

Policie v uplynulých týdnech řešila v okrese Strakonice dva případy podvodů, které se týkaly prodeje lodních kontejnerů inzerovaných na veřejném inzertním portále. Podvodníci zde nabízeli kontejnery za zdánlivě výhodné ceny a vyžadovali okamžitou platbu. Dva zájemci o koupi na tuto nabídku zareagovali a po dohodě s údajným prodejcem zaslali částku 35 000 korun za dva kontejnery.

Po odeslání peněz na uvedený bankovní účet však objednané zboží nikdy nedorazilo a komunikace s prodejcem se okamžitě přerušila. Policie nyní případy vyšetřuje pro podezření z podvodu.

Internetové podvody se neustále vyvíjejí a pachatelé hledají nové způsoby, jak vylákat peníze od nic netušících zájemců. Policie apeluje na veřejnost, aby byla při nákupech přes internet obezřetná a doporučuje:

Nikdy nezasílat celou částku předem neověřeným prodejcům.

  • Prověřit si prodávajícího, například podle recenzí, historie účtu či jiných kontaktů.
  • Trvat na možnosti osobního převzetí nebo využití bezpečných platebních metod.
  • Nedůvěřovat nátlaku na rychlé jednání, který je častou taktikou podvodníků.
  • Upozornit policii, pokud narazíte na podezřelý inzerát nebo se stanete obětí podvodu.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
28. listopadu 2025

