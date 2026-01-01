Objasněný skutek ve statistice Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace:
„1. Jaké konkrétní podmínky musí být splněny, aby byl skutek ve statistice Policie ČR
vykázán jako objasněný? Zajímá mě zejména, zda:
1.1 musí být ztotožněn pachatel, nebo
1.2 musí být zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby, nebo
1.3 je nutné, aby došlo k odsouzení pachatele, nebo
1.4 postačuje jiný procesní krok – a pokud ano, jaký konkrétně?
2. Může být jako objasněná vykazována i věc, která byla odložena např. podle § 159a
trestního řádu?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
ad 1)
- 1.1. Povinný subjekt sděluje, že objasněný skutek je tehdy, pokud je zahájeno trestní stíhání ztotožněného pachatele podle § 160/1, 3 zákona č. 141/1961 Sb. zákon o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“) nebo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení podle § 179b/3 trestního řádu nebo odloženo podle § 159a/2 trestního řádu nebo podle § 159a/3 trestního řádu nebo dočasně odloženo dle § 159b, 159c trestního řádu.
- 1.2. Odpověď je uvedena pod bodem 1.1.
- 1.3. Není nutné, aby došlo k odsouzení pachatele.
- 1.4. Odpověď je uvedena pod bodem 1.1.
ad 2)
Trestný čin, který byl odložen podle § 159a trestního řádu není nikdy objasněným trestným činem, pokud byl odložen podle § 159a/1, § 159a/1a,b, 159a/5 trestního řádu. Objasněné skutky podle § 159a trestního řádu jsou uvedeny výše.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 1. 2026