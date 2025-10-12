Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Objasněno téměř 50 skutků!
Policisté zásahové jednotky zadrželi dvojici pachatelů krádeží, skončili ve vazbě.
Policisté zásahové jednotky Královéhradeckého kraje v sobotu 6. prosince 2025 zadrželi krátce po 3. hodině ranní dva cizince (28 a 34 let), kteří byli bezprostředně po spáchání majetkové trestné činnosti dopadeni v Jilemnici. Na akci se podíleli kriminalisté Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje.
Zajištěné věciVrchní komisař následně zahájil proti oběma mužům trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci.
Podle dosavadních zjištění se jedná o pachatele, kteří od konce září 2025 téměř v padesáti případech ve Vrchlabí, Žacléři, Jilemnici a Horní Branné demontovali ze zaparkovaných vozidel (zejména značek Škoda a dále Volkswagen, Audi, Mazda, BMW, Volvo a v jednom případě Ford) skla se zabudovaným elektronickým zařízením zpětných zrcátek. Odcizené díly následně prodávali v Polsku.
Způsobená škoda dosahuje téměř 500 tisíc korun na odcizených věcech a dalších 600 tisíc korun na poškození vozidel.
Ve věci jsou prověřovány další související případy v rámci Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje, kdy se jedná o další desítky skutků.
V rámci vyšetřování kriminalisté provedli prohlídku jiných prostor a pozemků, při níž zajistili věci pocházející z trestné činnosti – čtyři kusy skel zpětných zrcátek a mobilní telefony.
Oba muži byli již v minulosti opakovaně trestáni za majetkovou i násilnou kriminalitu ve své domovské zemi. Při páchání trestné činnosti postupovali sofistikovaně, využívali více vozidel a jednali organizovaně.
V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.
Obvinění byli na základě podnětu a návrhu dne 8. prosince 2025 vzati do vazby.
por. Pižlová Šárka, DiS.
10.12. 2025, 7:30