Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Objasnění série krádeží nafty
Z trestných činů jsou obviněni čtyři mladíci.
Třebíčským kriminalistům se podařilo dopadnout čtveřici mladíků, kteří se zaměřovali na krádeže pohonných hmot. Jejich cílem byla zejména nákladní vozidla a bagry. Naftu prodávali a zlepšovali si tak svoji finanční situaci. Tři z nich jsou ještě studenti. Škody mladíci způsobovali nejen samotnými krádežemi pohonných hmot, ale také poškozením nádrží vozidel. Celková škoda se pohybuje kolem 300 tisíc korun. Všichni čtyři čelí obvinění ze spáchání dvou trestných činů.
V druhé polovině března se na Třebíčsku zvýšil počet krádeží pohonných hmot. Všechny případy policisté důkladně prověřovali a následně zjistili, že za nimi stojí stejní pachatelé. Prověřování je postupně přivedlo na stopu podezřelých a v polovině dubna všechny čtyři dopadli. Zarážející je v tomto případě nízký věk skupiny podezřelých, neboť dva z nich jsou ve věku patnáct a sedmnáct let a zbývající dva jsou dvacetiletí. Kriminalisté pokračovali v dalším trestním řízení, přičemž úkony bylo nutné přizpůsobit věku podezřelých, prověřovali, zda se mladí muži nedopustili ještě dalších případů, a prováděli šetření.
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání všech čtyř mladíků. „Oba dvacetiletí muži jsou obviněni z trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství,“ řekl mjr. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, u zbývajících dvou mladistvých se jedná o spáchání provinění. Jeden z dvacetiletých mužů byl v minulosti již soudně trestán.
Mladíci jsou obviněni z toho, že v období přelomu měsíců března a dubna kradli naftu z nákladních vozidel, pracovních strojů a v jednom případě na vlakovém nádraží. Jednalo se celkem o šest případů na různých místech Třebíčska, dále po jednom v okolí Moravského Krumlova a na Znojemsku. Tři z mladíků se dopustili všech krádeží, zbývající mladistvý v některých případech chyběl. Na Třebíčsku odčerpali naftu v Dolních Vilémovicích, Předíně, Lesovicích, Vladislavi, Kožichovicích a u Dalešic. Na vytipovaná místa jezdili vozidlem a vozili si s sebou prázdné kanystry. Měli u sebe také další věci, aby se mohli do nádrže dostat, a určené k přečerpání pohonných hmot. Většinou na místě odcizili pohonné hmoty z více zaparkovaných vozidel nebo pracovních strojů. Někdy odšroubovali či vylomili víčko nádrže, v dalších případech prořízli hadici nebo nádrž provrtali. Škoda způsobená poškozením se tak někdy pohybovala v desítkách tisíc korun. Na vlakovém nádraží využili situace, kdy na vagonech byly naložené nádrže. Mladí muži odcizili přibližně přes tři tisíce litrů nafty. Pohonné hmoty prodávali za výrazně nižší cenu, získané peníze si rozdělili a používali pro vlastní potřebu. Někdy odcizenou naftu použili pro sebe.
Obvinění mladíci jsou stíháni na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
7. května 2026