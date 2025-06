Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Objasnění požárů, vraždy, pokusů vražd a další trestné činnosti

Ms kraj: Zastíhán pro vraždu i několikanásobné pokusy o ni, pro zakládání požárů, nedovolené ozbrojování a týrání zvířat

Závažných jednání kvalifikovaných jako několikanásobný pokus o vraždu a vražda, která skončila smrtí jednoho člověka, poškozením zdraví druhého a přímým ohrožením dalších osob, se měl dopustit téměř 50letý muž z Olomoucka. Měl také založit sérii požárů lesních porostů, trýznivým způsobem týrat zvířata a mít v nelegálním držení zbraně a střelivo.

První březnovou neděli došlo na jednom místě v Olomouckém kraji a v časově těsném sledu na několika místech na Bruntálsku k sérii požárů lesních porostů, které si vyžádaly intenzivní zásah hasičů. Nebylo vyloučeno úmyslné založení, přijali jsme tak bezpečnostní opatření, do kterého byli zapojeni nejen místní policisté, ale i další složky moravskoslezské policie, v kontaktu jsme byli s kolegy z Olomouckého kraje. Jednalo se denně o desítky policistů. Současně jsme se intenzivně zapojili do objasnění příčin. Proběhla ohledání požářišť, zajišťování a následné vyhodnocování více než 100 stop. Rozběhly se ihned výslechy prvních svědků, ve finále jich bylo téměř 50. Oslovili jsme i veřejnost s výzvou, kdy děkujeme za zveřejnění a za poznatky. Další série požárů následovala za zhruba deset dnů, lesní a travnaté plochy zahořely pak již jednotlivě počátkem dubna. Hovoříme o ploše cca 470 km² ve dvou krajích.

Bruntálští policisté, kteří úzce spolupracovali s hasiči, rovněž s olomouckými kolegy, odvedli spojováním velmi křehkých nitek příběhu precizní práci. Veškerá zjištění, stopy a informace vedly ke konkrétní osobě. V polovině dubna zadržela zásahová jednotka muže bydlícího poblíž olomouckého Šternberku. Bruntálští kriminalisté ho obvinili z přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. Má mít na svědomí téměř 20 lesních požárů na různých místech Bruntálska a v Olomouckém kraji se škodou přes 700 000 korun. Požáry měl od poloviny února do počátku dubna zakládat na odlehlých místech svépomoci upravenými svíčkami, které měly požár iniciovat až cca 1,5 hodiny po odchodu z místa. Komponenty k jejich výrobě nalezli policisté při domovní prohlídce, dále pak střelivo a opakovací kulovnice, přestože muž není držitelem zbrojního průkazu ani zbrojní licence. Postarali jsme se také o několik zvířat (drobnou domácí zvěř), které choval v bydlišti. Dle všeho měl například nafotit kočku v kleci a poté měl inzerovat, že pokud se jí někomu nezželí a nezaplatí mu za ni z pravidla v řádu tisíců korun, trýznivě ji usmrtí. Několik lidí mu mělo peníze poslat, muž ale s nimi dále nekomunikoval. Uvedeným se policisté nadále zabývají.

Na oddělení hospodářské kriminality územního odboru Olomouc jsme dle příslušnosti postoupili skutečnosti zjištěné při domovní prohlídce, které nasvědčovaly i jiné trestné činnosti. Kolegové na základě dalších úkonů muže obvinili ze zločinu týrání zvířat. Obviněný měl v průběhu letošního března protizákonně instalovat nášlapné kleště, které nezpůsobí okamžitou smrt, ale vedou k bolestivému umírání zvěře. Měl takto ulovit několik nutrií. Zvířata i choval, avšak v nevyhovujících podmínkách.

Soudy v Bruntále a Olomouci neakceptovaly ve výše popsaných dvou případech návrhy na vazbu, trestní stíhání bylo tedy vedeno na svobodě. Každopádně, obviněním práce kriminalistů na žádném případu nekončí. I zde pracovali moravskoslezští policisté i nadále precizně, se všímavostí a snahou získat odpovědi na všechny otázky. Vyhodnocením určitých zjištěných indicií pojali předposlední květnový týden podezření, že muž se může dopouštět dalšího jednání, vážně ohrožující zdraví a život lidí. Do děje tak vstoupili krajští kriminalisté. Na základě jimi rozpracovaných poznatků již za pár dnů, v posledním květnovém týdnu, zadržela muže zásahová jednotka. Krajští kriminalisté ho obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu. Obviněný se měl snažit pomocí nástrah trávit náhodné osoby bez oficiálního bydliště. Měl přidávat různé chemikálie a omamné látky do alko i nealko nápojů a umísťovat je v lokalitě Olomouce, kde se pohybují bezdomovci. Měl tak činit po předchozím uvážení s vědomím si možných následků. Již při prvním zjištění, abychom zabránili nejhoršímu, jsme se ihned spojili s kolegy z Olomouce a strážníky městské policie, kteří okamžitě intenzivně zacílili na komunitu bezdomovců s jasným varováním. Současně jsme začali podezření rozklíčovávat, roli hrála každá minuta. Zadokumentovali jsme, že obviněný měl klást otrávené pití již od počátku dubna a pár jich mělo skončit u bezdomovců. Policisté zajistili v terénu několik odložených „návnad“, při domovní prohlídce i odpovídající chemikálie. Dosud jsme nezjistili informace o zdravotních následcích u žádné osoby. Hovoříme o několikanásobném pokusu vraždy, konkrétněji na 8 osobách. Soud rozhodl o vzetí obviněného, kterého jsme zadrželi koncem května, do vazby.

Nejsme u konce, muž je zastíhán pro obdobné z minulosti, kdy poškozený zmírá a druhý má zdravotní následky. Moravskoslezští krajští kriminalisté totiž prokázali spojitost s případem z Olomouckého kraje. Obviněný měl s vědomím a znalostí možných následků přimíchat v roce 2023 do běžného nealko nápoje chemickou látku a ponechat ho v bývalém zaměstnání na místě určeném pro uložení potravin. Na jaře 2024, kdy již ve firmě nepracoval, se nealka napili dva pracovníci. Zhruba 30letý muž má vážně poškozené zdraví, jeho kolega (ani ne 60letý) bohužel zemřel. Kolegové z Olomouce se případem zabývali, nezjistili však informace vedoucí ke konkrétní podezřelé osobě. V podstatě ani nemohli, stěžejní informace, krom dalších i snaha o otrávení bezdomovců, totiž se datují až letoškem. Zde se jedná o vraždu dokonanou a pokus vraždy.

Obviněnému hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest. V minulosti byl odsouzen za krádež, týrání zvířat a pytláctví. Obviněný měl mít negativní zkušenost s bezdomovci, která se mohla promítnout do averze vůči nim, což mohl být motiv k pokusům o jejich vraždy. Neuspokojivé vztahy až averzi měl mít i vůči kolegům v bývalém zaměstnání.

Objasnění výše popsaných případů a zamezení dalšího jednání si vyžádalo nasazení množství sil a prostředků. U požárů to bylo nejen z Bruntálska, ale i z krajských složek, kdy se snoubila práce policistů vnější služby a služby kriminální. Nutno vyzdvihnout součinnost s kolegy z Olomouckého kraje, Leteckou službou Policie ČR a stěžejně i s hasiči. Nezastupitelná úloha u všech případů přináleží specialistům z krajského odboru kriminalistické techniky a expertiz, u vražd jsme oslovili také Kriminalistický ústav Policie ČR. Pracovali jsme s rozličnými variantami a s vícero vyšetřovacími verzemi, s množinou neznámých, nezřídka i s časovým handicapem. Výsledek je postavený na naprosté profesionalitě všech.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 11. června 2025

