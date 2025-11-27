Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Objasněné vloupání do zlatnictví v Třeboni
Způsobená škoda téměř 100 tisíc
Policisté z Třeboně včera sdělili podezření osmnáctiletému muži, který se měl v noci 25. října 2025 vloupat do výlohy místního zlatnictví. Muž je podezřelý z trestného činu krádeže vloupáním a trestného činu poškození cizí věci. Krátce po činu, během několika minut od vloupání, byl podezřelý zadržen hlídkou Městské policie Třeboň. Poškozením výlohy způsobil škodu ve výši 51.800 korun, odcizením šperků 46.175 korun a poškozením výbavy výlohy 790 korun. Vzhledem k tomu, že byl pachatel dopaden bezprostředně po činu a okolnosti byly objasněny, je případ veden ve zkráceném přípravném řízení. Včera mu proto bylo policejním orgánem sděleno podezření. V brzké době se bude za své jednání zodpovídat před soudem.
nprap. Věra Mžiková
