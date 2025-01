Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné vloupání do kostela

TRUTNOVSKO - Část odcizených věcí jsme vrátili poškozeným.

vloupání do kostelaPolicisté ze Svobody nad Úpou objasnili případ vloupání do kostela Svatého Jana Křtitele v Janských Lázních, ke kterému došlo začátkem prosince loňského roku se škodou přesahující 130 tisíc korun.

Kriminalisté v tomto případě zahájili trestní stíhání proti 2 mužům ve věku (19, 34 let) pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

Obviněným mužům klademe za vinu, že v ranních hodinách v úterý 3. prosince 2024 násilím vnikli do kostela, ze kterého odcizili pozlacené ciborium 29 cm vysoké, 50 cm vysokou zdobenou pozlacenou monstranci a v neposlední řadě je zaujala burza ze slitiny kovu s imitací zlata o průměru 5 cm.

Nicméně policisté důkladným šetřením a osobní znalostí se dopátrali k osobě, která měla ve „svých rukou“ odcizenou monstranci za 100 tisíc korun, kterou včas zajistili a následně vrátili církvi.

V dalším případě společně koncem listopadu 2024 odcizili od garáže v Janských Lázních 5 pivních sudů, přičemž se policistům podařilo dva vypátrat a vrátit je zpět majiteli. vloupání do kostela

To samé se podařilo policistům, kdy z bytového domu v Horním Maršově odcizili nezajištěné dětské jízdní kolo a skládací koloběžku, a uvedené věci byly vráceny zpět majiteli.



Oběma obviněným krom toho klademe za vinu, že nakupovali zejména alkohol, potraviny a drogerii ve Svobodě nad Úpou bez placení.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až 5 let.

por. Pižlová Šárka, DiS.

