Objasněné „vloupačky“

CHOMUTOVSKO - Obviněný recidivista na rozsudek počká ve vazbě.

V uplynulém měsíci přijali klášterečtí policisté několik oznámení o krádežích ze sklepů v panelovém domě v ulici 17. listopadu. Původně neznámý pachatel se – většinou po vylomení visacích zámků - vloupal do nejméně sedmi sklepních kójí, z nichž si odnesl „kořist“ v celkové hodnotě bezmála 40 tisíc korun. Majitelé tak přišli například o snowboard, jízdní kolo, pneumatiky, alu kola, autobaterii, hever, ale i o příruční kufr a další věci.

V průběhu prověřování zmíněných krádeží se ukázalo, že by je mohl mít na svědomí jeden z obyvatel domu, kde k vloupáním došlo. Policisté 38letého muže zadrželi a ten se ke všem krádežím doznal. Prý přišel o práci a neměl na nájem ani živobytí, tak kradl přímo v domě, kde bydlí. Tam to pro něj zřejmě bylo nejjednodušší, protože jako každý obyvatel i on měl klíče od vstupu do sklepních prostor. Do jednotlivých kójí se pak měl dostávat vylomením zámků. Odcizené věci prý většinou vyhodil, některé z nich pod cenou prodal. Nyní ho to všechno mrzí. Tím spíše proto, když kvůli okrádání sousedů skončil za mřížemi vazební věznice. Vyšetřovatel totiž poté, co dotyčného obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, podal také podnět k jeho vzetí do vazby, který státní zástupce i soudce akceptovali. Důvodem bylo riziko, že muž bude ve své trestné činnosti pokračovat. Klášterečan totiž není na tomto poli žádným nováčkem. V minulosti byl již 14krát odsouzen za majetkové delikty a v současné době je kvůli této činnosti dokonce stále „ v podmínce“.

Na rozsudek, jímž mu soud může uložit až tříletý trest odnětí svobody, si tedy obviněný počká ve vazbě.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. července 2025

