Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Objasněné skutky ve Dvoře Králové nad Labem
Muž způsobil škodu téměř 70 tisíc korun.
Minulý týden si policisté ve Dvoře Králové nad Labem u jednoho obchodního domu všimli jim známého 27letého muže, který se dle jejich poznatků měl dopouštět majetkové trestné činnosti ve městě. Proto se ho rozhodli zkontrolovat a následně jej zadrželi. Policejní komisař proti němu zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a porušování domovní svobody.
Obviněný je vinen z toho, že od března do doby zadržení se dopustil ve 13-ti případech protiprávního jednání, když opakovaně usedal za volant motorového vozidla, i přesto, že věděl, že má vysloven zákaz řízení do června roku 2027.
Krom toho měl ze sklepních prostor odcizit elektrokoloběžku a pět jízdních kol. Také se mu „hodili“ registrační značky, které měl ve dvou případech odcizit z vozidel k tomu, aby je umístil na své vozidlo. Dokonce „nakupoval“ v jednom obchodu s oblečením, přičemž byl zde odhalen prodavačkou. Svým jednáním způsobil celkovou škodu na odcizených věcech dosahující téměř 70 tisíc korun.
Lustrací osoby vyšlo najevo, že se jedná o muže s bohatou trestní minulostí, který byl v posledních 3 letech již za krádeže odsouzen. Jedná se o uživatele pervitinu, který je bez zaměstnání.
V současné době je stíhaný na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dva roky.
por. Pižlová Šárka, DiS.
28.7.2026, 12:00