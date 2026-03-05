Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Objasněné případy vloupání
Jeden z obviněných je ve vazbě.
Koncem února 2026 trutnovští kriminalisté objasnili dva případy vloupání do rodinných domů na Královédvorsku, přičemž zadrželi a následně obvinili dva muže (24 a 35let) a 22letou ženu ze spáchání zločinu krádež a přečinu porušování domovní svobody.
Nejprve koncem listopadu 2025 24letý muž násilím vnikl do domu, odkud odcizil finanční hotovost 60 tisíc korun, přičemž peníze použil pro svou potřebu.
Ve druhém případě se trojice společně podílela na zorganizování vloupání do dalšího objektu, kdy každý z nich měl svou roli. 35letý muž z domu odcizil finanční hotovost 1,5 milionu korun.
Kriminalisté provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, přičemž se jim podařilo zajistit některé telekomunikační prostředky.
Policejní komisař k rukám státního zástupce zaslal minulý týden podnět na vzetí nejstaršího z mužů do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhaný vazebně.
Druhý muž a žena jsou stíhaní na svobodě.
V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let.
por. Pižlová Šárka, DiS.
5.3.2026, 11:40