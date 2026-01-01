Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Objasněné případy majetkového charakteru
Porubští kriminalisté z Ostravy od začátku roku objasnili téměř 90 skutků vloupání do aut a objektů.
Od začátku tohoto roku měli napilno kriminalisté z Ostravy-Poruby. Během této krátké doby dokázali objasnit několik sériových případů s několika pachateli. Výsledkem jejich práce je téměř 90 objasněných skutků. Šlo jak o vloupání do různých objektů, tak do vozidel. Policisté napříč Ostravou pátrali po neznámých pachatelích, kteří se zhruba od listopadu loňského roku vloupali například do provozoven fitcentra, rodinných domů, sběrných dvorů, různých prodejen, ale také vozidel. Kriminalisté od začátku pracovali s verzí, že by se mohlo jednat o více pachatelů, kteří jeli tak zvaně na „vlastní pěst“. Při ohledání na místech činů bylo ve většině případů zjištěno, že pachatelé se do napadených objektů dostali za pomocí hrubé síly, při které používali například cihlu či nářadí. Stejný modus operandi byl i při vloupání do vozidel. Brali vše, co mělo hodnotu a dalo se zpeněžit, a to jízdní kola, cigarety, finanční hotovost, mobilní telefony či proteinové tyčinky. V několika případech však utekli z místa i s prázdnou. Buď byli vyrušeni, nebo se do objektu nedostali. Pachatelé „navštívili“ různá místa Ostravy, lákaly je jak její příměstské části, tak například Mariánské Hory, centrum Ostravy, Přívoz, ale nejvíce Poruba. Jak se následně jednomu dnes už obviněnému muži podařilo prokázat, na místo činu se měl dokonce třikrát vrátit. Poprvé měl poškodit dveře, ale do počítačové prodejny nevnikl. Měl prý pocit, že jej někdo sleduje, tak odešel s prázdnou. Zřejmě se nechtěl vzdát a na místo činu se během několika dnů měl vrátit. Tentokrát došlo k poškození okna, ale opět se do prodejny nedostal. Zhruba do dvou hodin se na inkriminované místo dostavil po třetí. Tentokrát už měl vniknout do vnitřních prostor a vzít například počítačové myši, čistič oken, různé kabely k počítačům, peníze, ale také několik kusů nefunkčních notebooků. V jiném případě měl obviněný odcizit nejméně 150 kartonů cigaret.
Kriminalisté z Ostravy-Poruby se intenzivně případy zabývali. Shromažďovali důkazní materiály, vyhodnocovali získané informace a zjišťovali, zda některé případy spolu nesouvisí a nemají stejného pachatele. Spojili své síly s kolegy z 10. oddělení obecné kriminality Ostrava. Jedná se o celoměstské oddělení, které se mimo jiné soustředí také na odhalování sériových případů. Precizní prací se kriminalistům podařilo ustanovit šest osob, kterým následně prokázali páchání majetkové trestné činnosti. Ukázalo se, že čtyři muži ve věku 44, 31, 32 a 27 let se dopouštěli protiprávního jednání samostatně. Pátý muž ve věku 40 let měl k sobě 25letou „parťačku“. Všech šest osob bylo obviněno z několika trestných činů, tři z nich jsou stíháni vazebně. Škoda způsobena touto majetkovou trestnou činnost byla vyčíslena přes jeden a půl milionu korun.
Policisté proto v takovýchto případech majitelům objektů a domů doporučují, aby je řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi. Také doporučujeme majitelům vozidel, aby nenechávali viditělně cenné věci v autech. Pamatujte, že auto není trezor.
dne 4. března 2026
por. Bc. Eva Michalíková