Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasněné přepadení večerky

MOSTECKO - Muži hrozí deset let vězení.

Mostečtí kriminalisté objasnili loupežné přepadení, ke kterému došlo na samotném začátku minulého týdne. Ze spáchání závažného trestného činu viní 53letého muže. Ke zločinu došlo v pozdních odpoledních hodinách v litvínovské ulici Valdštejnská. Tehdy do tamní večerky vstoupil zákazník s rouškou zakrytým obličejem a naraženou zimní čepicí. Asi měl dobře promyšlené, co chce udělat. V prodejně nakráčel rovnou k pultu s pokladnou. Prodavačka zažila nepříjemnou chvílí, protože Litvinovan nakupovat nepřišel. Z kapsy tasil nůž a pod pohrůžkou násilí se měl dožadovat vydání finanční hotovosti. Apeloval hlavně na papírové bankovky pod mincovníkem. Peníze naskládal do tašky a z prodejny zmizel. Možná má stíhaný alespoň špetku vychování, protože za vydání bankovek před útěkem poškozené stačil poděkovat. Prodavačce se naštěstí nic nestalo a muž si násilím přišel na několik tisíc korun. Podle protokolu prý za lup nakoupil nějaké jídlo a zbytek peněz použil na splacení dluhu. Policisté se začali případem ihned intenzivně zabývat. Nasbírali dostatek důkazního materiálu, vyhodnotili získané informace a po třech dnech od spáchání skutku podezřelého zadrželi. Od vyšetřovatelky si 53letý muž převzal sdělení obvinění ze spáchání zločinu loupeže. Od soudu může očekávat trest odnětí svobody s horní hranicí až deset let.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

13. ledna 2025

