Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Objasněné loupežné přepadení večerky v Chotuticích během chvíle

KOLÍNSKO – Lupič se po činu převlékl, peníze a oblečení odhodil k místní říčce. Po obvinění skončil ve vazební věznici.

Hrůzný zážitek prožila v úterý 14. ledna, před půl sedmou večer, prodavačka prodejny potravin v obci Chotutice, kam vstoupil maskovaný muž s nožem a požadoval po ní vydání finanční hotovosti pod pohrůžkou zbraně. Kriminalisté ale lupiče brzy vystopovali a za dvě a půl hodiny ho zadrželi v místě jeho bydliště. K vyhledání a zajištění věcí v souvislosti s loupežným přepadením pomohla kriminalistům kromě kolegů z obvodního oddělení Pečky a potápěčů z Poříčního oddělení Slapy také žena se svým psem, jejíž pes objevil během venčení kromě oblečení pachatele také peníze.



Tento příběh začal minulý týden v úterý, krátce před půl sedmou večer, kdy do provozovny vstoupil muž v černém oblečení se zamaskovaným obličejem a v ruce držel nůž. Tím mířil na prodavačku a požadoval po ní vydání finanční hotovosti se slovy „otevři kasu, dej mi peníze, ještě, ještě…“. Žena pochopitelně mu ze strachu veškerou tržbu v částce okolo 25 tisíc korun vydala a muž poté neprodleně z prodejny utekl.



Po několika minutách, na základě přijatého oznámení na tísňovou linku, vyslal operační důstojník na místo události několik policejních hlídek, včetně kriminalistů. Policisté s kriminalisty vytěžili poškozené osoby z prodejny, shlédli kamerové záznamy, na nichž byla vidět podezřelá osoba a rozjela se akce.



Důsledným a rychlým šetřením kriminalisté společně s policisty z obvodního oddělení Pečky podezřelého muže vypátrali přímo v místě jeho bydliště, kde ho rovnou před 21. hodinou zadrželi a poté s nimi putoval na služebnu k potřebným služebním úkonům.



Kriminalisté na základě výslechu podezřelého, kdy se k činu doznal, prověřili také místo činu v blízkosti fotbalového hřiště v Chotuticích, kde se muž po loupeži převlékl a odhodil tam veškeré věci pocházející z loupeže. Na břehu říčky nalezli boty a černou kuklu, nicméně vzhledem k nočním hodinám a špatné viditelnosti na propátrání místa činu a vodního toku se v ohledávání pokračovalo následující den, a to kvůli zajištění důležitých důkazních prostředků. Na místo přijeli kromě policistů a kriminalistů také potápěči z Poříčního oddělení Slapy, kteří na dně toku Výrovky nalezli černou pánskou bundu. Během propátrávání byli policisté a kriminalisté informováni od ženy, že její pes během venčení něco začal okousávat a když k němu přišla, z tlamy mu vytáhla kus oblečení a balíček s bankovkami. Jelikož žena je místní a věděla o loupežném přepadení večerky, proto policisty informovala o této skutečnosti. Co se týče nalezených věcí, jednalo se o balíček bankovek v nominální hodnotě 15 100 Kč, černá mikina, černé tepláky a černé rukavice. To vše kriminalisté zajistili.



Po všech úkonech a zajištění veškerých důkazních prostředků vyšetřovatelka zahájila proti 31letému muži trestní stíhání a obvinila ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což mu v případě pravomocného odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. Kriminalisté obviněného stíhají vazebně.





por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

22. ledna 2025

vytisknout e-mailem