Objasněné loupeže

DĚČÍNSKO – V obou případech kriminalisté dopadli podezřelé, dva z nich skočili ve vazbě.

V minulých dnech se děčínským kriminalistům podařilo objasnit dvě loupežná přepadení, ke kterým došlo v Děčíně – Podmoklech.

První z těchto trestných činů se odehrál v polovině června tohoto roku na ulici Tržní, kdy v podvečer přistoupili dva mladí muži k dalšímu mladíkovi a požadovali od něj pod pohrůžkou násilí vydání cenností, které měl při sobě. Mladík jim ve strachu cennosti vydal. Jeden z podezřelých ještě dále požadoval od poškozeného vydání peněz vybraných z bankomatu, které mu též ve strachu z napadení mladý muž vydal. Svým počínáním způsobili škodu za více než 5 tisíc korun. Koncem minulého týdne kriminalisté oba podezřelé mladíky zadrželi. Staršího z dvojice (18 let) obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže ve formě spolupachatelství, za což mu případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Mladšího (17 let) obvinili z provinění loupeže ve formě spolupachatelství. Bude-li u soudu uznán vinným, hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody, jelikož v případě odsouzení se mladistvým ukládá poloviční trestní sazba (trestní opatření).

A protože v tomto případě kriminalisté došli k závěru, že by nebylo vhodné, aby oba obvinění pobíhali na svobodě, podali podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby. Na základě rozhodnutí soudu, vedla jejich další cesta v doprovodu strážců zákona do vazební věznice.

Ke druhé loupeži došlo minulý pátek v Děčíně na ulici Teplická, kdy časně ráno byl mladým násilníkem napaden a oloupen mladistvý hoch. Aktér jej nejprve chytil kolem krku a následně po něm pod pohrůžkou násilí požadoval vydání příruční tašky, kterou mu nakonec poškozený ve strachu vydal. Policisté společně s kriminalisty okamžitě zahájili pátrání po podezřelém. Kriminalisté ještě v ten samý den o několik hodin později zadrželi 16letého mladistvého a obvinili jej z provinění loupeže. Jeho vyšetřování probíhá na svobodě.

