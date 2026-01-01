Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Objasněné krádeže na osobách
Jen do několika málo dnů byl hyenizmus naštěstí zastaven.
Kriminalisté z Ostravy-Hrabůvky objasnili sérii „strhávaček“ zlatých řetízků. Během pěti dnů jsme přijali tři oznámení o krádežích šperků, které měly poškozené ženy na krku. Pátrání po pachateli zprvu nemělo žádný směr. Třetí skutek se dnes již obviněnému muži stal však osudným. Kriminalistům se podařilo podezřelého muže rychle vytrasovat a díky osobní znalosti ztotožnit. Po předchozím souhlasu státního zástupce ho v minulých dnech zadrželi.
Jak se ukázalo, obviněný si měl hned ve třech případech, a to od konce června do začátku července, své oběti vytipovat. V prvním případě zhruba 80letá žena při vyhazování odpadků muže oslovila a požádala ho o informaci. Jak s ní začal komunikovat, všiml si na jejím krku zlatého řetízku. Během chvilky jí ho měl strhnout i s přívěškem a z místa činu utéct. Ve druhém případě už tak úspěšný nebyl. Tentokrát si vybral zhruba 50letou ženu, která měla také vyhazovat odpadky do kontejneru. I u této chtěl zřejmě využít momentu překvapení a strhnout jí z krku zlatý řetízek. Žena však byla pohotová a stačila ho chytit. Muž tak utekl s prázdnou. U posledního skutku si měl zhruba 65letou ženu vyhlédnout ve chvíli, jak vycházela z tramvaje. Opět měla na krku řetízek ze žlutého kovu, který byl pro obviněného muže zřejmě lákadlem. Netrvalo dlouho a na odlehlém místě k ní měl přistoupit, řetízek strhnout a z místa utéct. V obou případech měl následně odcizené šperky zpeněžit a peníze použít pro svou potřebuy
Komisař 3. oddělení obecné kriminality Ostrava 35letého muže obvinil z trestného činu krádeže. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, kterému soudce vyhověl. Nyní mu hrozí až dvouleté vězení. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal.
V souvislosti s tímto případem kriminalisté pátrají po odcizených špercích. Proto se obrací na případně „nové majitele“ řetízků z fotografií, aby nás kontaktovali na tísňové lince 158, případně nás navštívili na nejbližší policejní služebně. Jedná se o věci pocházející z trestné činnosti.
dne 17. července 2026
por. Bc. Eva Michalíková