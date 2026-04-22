Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné 3 skutky

Muž si pochutnal na borůvkovém kompotu a jahodových knedlíkách. 

Policisté z Rychnova nad Kněžnou tento týden objasnili sérii majetkových trestných činů ve městě a dále v Liberku a Kvasinách, kterých se měl dopustit 34letý muž.

Ten je podezřelý z toho, že se začátkem dubna 2026 vloupal do chalupy, kde zkonzumoval dvě polévky a jahodový kompot. Svým jednáním způsobil škodu na majetku ve výši 5 000 korun. Ve druhém případě vnikl do domu v Kvasinách, kde si v kuchyni uvařil jahodové knedlíky a snědl dvě konzervy fazolí.

Podezřelý měl rovněž využít nepozornosti servírky v jednom z barů v Rychnově nad Kněžnou a odcizit jí 4 000 korun.

Muž se trestné činnosti dopustil, přestože byl v posledních třech letech za obdobné jednání již trestán. Policisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což mu hrozí až dva roky vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS:
22.4.2026, 12:40

