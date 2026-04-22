Objasněné 3 skutky
Muž si pochutnal na borůvkovém kompotu a jahodových knedlíkách.
Policisté z Rychnova nad Kněžnou tento týden objasnili sérii majetkových trestných činů ve městě a dále v Liberku a Kvasinách, kterých se měl dopustit 34letý muž.
Ten je podezřelý z toho, že se začátkem dubna 2026 vloupal do chalupy, kde zkonzumoval dvě polévky a jahodový kompot. Svým jednáním způsobil škodu na majetku ve výši 5 000 korun. Ve druhém případě vnikl do domu v Kvasinách, kde si v kuchyni uvařil jahodové knedlíky a snědl dvě konzervy fazolí.
Podezřelý měl rovněž využít nepozornosti servírky v jednom z barů v Rychnově nad Kněžnou a odcizit jí 4 000 korun.
Muž se trestné činnosti dopustil, přestože byl v posledních třech letech za obdobné jednání již trestán. Policisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což mu hrozí až dva roky vězení.
por. Pižlová Šárka, DiS:
22.4.2026, 12:40