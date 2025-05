Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Objasněná vloupání na Pelhřimovsku

Muž po propuštění z věznice opět páchal trestnou činnost, skončil ve vazbě.

Pelhřimovští kriminalisté dopadli muže, který opustil věznici letos v březnu. Prakticky ihned po propuštění se vrátil k trestné činnosti. V dubnu ho kriminalisté obvinili ze tří trestných činů. Ani tato obvinění ho neodradila a ve své nezákonné činnosti pokračoval dále. Třiatřicetiletého muže z Pelhřimova minulý týden po předchozím souhlasu státního zástupce kriminalisté zadrželi, zahájili jeho trestní stíhání a následně směřoval do vazební věznice.

V měsíci květnu se muž nejméně v šesti případech vloupal do různých objektů v Pelhřimově, v jednom případě do neuzamčeného vozidla. Svým jednáním způsobil škodu odcizením přes osmdesát tisíc korun, další škodu způsobil poškozením cizí věci, a to ve výši za téměř čtyřicet tisíc korun. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání. „Třiatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ řekl mjr. Mgr. Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, především za majetkovou trestnou činnost. Za sebou má i pobyty ve vězení.

Obviněný muž například vnikl do kanceláře společnosti na ulici K Silu. Prostory prohledal a odcizil nalezenou drobnou finanční hotovost, tašku s notebookem, bezdrátový telefon a jiné drobné věci. Společnosti způsobil škodu přes dvacet tisíc korun. Škodu přes třiceti tisíc způsobil ve firmě na ulici Kouřimského. Obviněný poškodil oplocení areálu, dostal se na pozemek, přešel k budově, kde rozbil okno a vnikl do vnitřních prostor. Při vloupání došlo také k poškození prodejního pultu a pokladny. Z pokladny odcizil finanční hotovost. Jeho pozornost také upoutala peněženka, kterou ponechal majitel na krátkou chvíli v neuzamčeném vozidle na ulici Hodějovická. Obviněný muž ze zaparkovaného osobního vozidla Volkswagen odcizil peněženku, s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí

20. května 2025

