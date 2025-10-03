Policie České republiky  

Objasněna série vloupání do benzínových čerpacích stanic a jedné prodejny

V minulém týdnu kriminalisté z 2. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Plzeň venkov zahájili trestní stíhání 31 letého muže, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu krádež a také přečinu poškození cizí věci. 

Podle dosud zjištěných skutečností se obviněný měl vloupat dne 27. května letošního do prodejny v menší obci na Třemošensku, o tři dny později do benzínové čerpací stanice v obci nedaleko Kralovic, na začátku července do benzínové čerpací stanice na Domažlicku u Staňkova a na konci srpna do benzínové čerpací stanice na Stodsku. Po rozbití skleněné výplně dveří nebo okna se dostal do vnitřních prostor objektu, kde bral převážně kartony cigaret a finanční hotovost. Obviněný svým jednáním způsobil škodu odcizením ve výši téměř půl milionu korun a poškozením téměř tři sta tisíc korun.
Policejní komisař v minulém týdnu podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což soud akceptoval a muž je tedy stíhán vazebně.

por. Ing. Eva Červenková
3. října 2025

