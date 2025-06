Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Objasněná série vloupání do autobusů

Opavsko/Bruntálsko - policisté územního odboru Opava společně s bruntálskými kolegy v minulých dnech objasnili sérii vloupání do zaparkovaných autobusů. Díky místní znalosti a důkladnému prozkoumání kamerových záznamů zjistili, že skutky mají mít na svědomí dva mladíci z Opavska.

Pětadvacetiletý muž společně s mladistvým komplicem měli během dvou březnových týdnů v pozdních nočních hodinách násilím vstupovat do odstavených autobusů na Opavsku a Bruntálsku. Zde měli krást vše, co jim přišlo pod ruce. Celkem 11krát se měli takto vloupat nebo se o to pokusit.

Svým jednáním měli způsobit především škodu na samotném poškození jednotlivých autobusů, která byla vyčíslena na částku přesahující 70 tisíc korun a přes 10 tisíc korun na odcizení hotovosti, vozidlové kamery a speciálních klíčů ke startování autobusu. Ty byly společně s kamerou zajištěny a navráceny majitelům.

Opavští kriminalisté zahájili trestní stíhání muže i mladistvého a obvinili je z krádeže a poškození cizí věci. Staršího z nich navíc také z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jelikož se na jednotlivá místa společně dopravovali osobním automobilem, k jehož řízení měl muž vysloven zákaz řízení. Za výše uvedené jednání hrozí mladíkovi rok a jeho staršímu kamarádovi až dva roky odnětí svobody.

por. Jan Segsulka, DiS.

26. června 2025

oddělení tisku

