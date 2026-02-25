Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Objasněná série vloupání
Během necelých tří týdnů se muž stihl vloupat do deseti objektů.
Jihlavským policistům se podařilo dopadnout muže, který se během necelých tří týdnů stihl vloupat do deseti objektů. S krádežemi začal krátce po propuštění z věznice. Zaměřil se na široké okolí Luk nad Jihlavou a jeho cílem se staly chaty, garáže a další náhodné stavby, které mu přišly do cesty. K odcizení hledal muž cokoli, co mohl použít pro sebe nebo zpeněžit. Škoda, kterou způsobil, se vyšplhala ke 200 tisícům korun. Šestapadesátiletý muž čelí obvinění ze spáchání tří trestných činů.
Od začátku února docházelo ke zvýšenému počtu vloupání, která se vztahovala k jedné lokalitě. Jednalo se zejména o odlehlejší místa, kde se pohybuje malé množství osob. Případy prověřovali jihlavští kriminalisté ve spolupráci s policisty obvodních oddělení. V rámci šetření zjistili, že za krádežemi stojí stejný pachatel. Policisté prováděli šetření, získávali poznatky, shromažďovali a vyhodnocovali získané informace, postupně se tak dostali na stopu podezřelého muže, který ale často mění místo svého aktuálního pobytu. Začali po muži pátrat a o uplynulém víkendu byli úspěšní policisté pohotovostního a eskortního oddělení. Podezřelého muže nalezli v odpoledních hodinách v Jihlavě na zastávce na ulici Romana Havelky. V doprovodu policistů směřoval na oddělení k provedení nezbytných úkonů. Vydal štípací kleště a pracovní nůžky, u kterých vzniklo podezření, že je používal při trestné činnosti.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání muže z Chomutovska. „Zadržený muž byl obviněn ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již mnohokrát soudně trestaný, naposledy byl odsouzen k trestu odnětí svobody a brány věznice opustil v první polovině ledna. Po propuštění strávil nějakou dobu na Chomutovsku, na konci ledna ale zamířil na Jihlavsko a téměř okamžitě začal s krádežemi, výběr lokality kolem Luk nad Jihlavou byl náhodný.
Muž je obviněn z vloupání do objektů v chatové oblasti u Jeclova, dále do domu v Bradle, stodoly v Petrovicích, dílny v Bítovčicích a pokusu vniknutí do novostavby rodinného domu v Lukách nad Jihlavou, kde se vloupal ještě do stavební buňky a garáže. Do objektů se dostával po rozbití okna nebo dveří, případně používal nalezené nářadí jako krumpáč. Odnášel si zejména kabely a nářadí, nalezený alkohol vypil. Odcizené věci prodával a získané peníze používal pro svoji potřebu. Největší vrásky na čele muž způsobil majiteli novostavby rodinného domu, do kterého se mu sice nepodařilo vniknout, poškodil ale troje dveře a způsobil tak škodu přibližně za 120 tisíc korun.
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
25. února 2026