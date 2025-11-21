Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Objasněná série patnácti případů vloupání
Ve vazební cele skončil nenapravitelný zloděj působící na Liberecku
Přestože byl osmačtyřicetiletý muž v nedávné době poslán za mříže, po propuštění na svobodu se dopustil, v krátkém časovém období, hned několika majetkových trestných činů. Svou šanci napravit se promarnil.
Obviněný v polovině srpna letošního roku násilně vnikl do restauračního zařízení v obci Dlouhý Most, kde se zaměřil zejména na finance. V místě totiž odcizil pokladnu a tzv. „kasírku“ s finanční hotovostí. O pár dní později se vloupal do další budovy, tentokrát v Liberci. Poškodil okno, kterým vnikl do kanceláře, uvnitř které poničil dveře, zeď a část zařízení. Odcizil kancelářské vybavení, které si nanosil do autobusu, zaparkovaného v areálu firmy, se kterým chtěl z místa odjet. To se mu ale nepodařilo. V areálu se navíc pokusil vloupat do několika dalších zaparkovaných vozidel, která tak výrazně poškodil.
Ve svém protiprávním jednání pokračoval i následující měsíc. Během září v Liberci nejprve vnikl na oplocený pozemek, kde nepohrdnul ani otevřenou lahví alkoholu, kterou si vzal v lednici zahradního altánu. Cestu pak směřoval ke dvěma zaparkovaným automobilům, které poškodil a v jednom z nich odcizil sadu šroubů. O pár hodin později byl aktivní v obci Šimonovice. Tam se pro změnu vloupal do obchodu s potravinami. Zaměřil se opět na pokladnu s penězi, kterou záhy odcizil. Za další dva týdny pokračoval ve své oblíbené činnosti a to opět v Liberci. V krátkém čase se stačil vloupat hned do několika zaparkovaných vozů. Z těch sice odcizil věci zanedbatelné hodnoty, avšak způsobená škoda na vozidlech se vyšplhala k několika desítkám tisíc korun. Jeden automobil se pokusil i nastartovat. Z místa s ním ale neodjel.
V průběhu září se na Liberecku obdobným způsobem „podíval“ ještě do několika dalších vozidel a budov, ve kterých hledal zejména finanční hotovost či předměty, které by se daly zpeněžit. Celkově se tento nenechavec vloupal do osmi budov, dvou oplocených pozemků a patnácti vozidel, kdy další tři vozy poškodil. Svým počínáním způsobil celkovou škodu v odhadované výši přesahující jeden milion korun.
Nenapravitelný recidivista byl na začátku října zadržen hlídkou obvodního oddělení policie Liberec Vápenka a následující den proti němu liberečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání pro přečin krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, které později rozšířili o přečin neoprávněné užívání cizí věci. Vzhledem k tomu, že ze zjištěných skutečností vyplývalo důvodné podezření, že by se obviněný mohl znovu dopustit téhož protiprávního jednání, byl dva dny od zadržení vzat rozhodnutím Okresního soudu v Liberci do vazby. Tam vyčká do rozhodnutí soudu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let odnětí svobody.
Buďte obezřetní
Viditelně odložené cennosti ve vozidlech jsou lákadlem pro zloděje, pro které není násilné vniknutí žádný problém. Do vozidla se dostanou během několika vteřin a nezáleží přitom kdy, ani kde je vozidlo zaparkované. Nedávejte proto zlodějům šanci a žádné cennosti ve voze nenechávejte.
21. listopadu 2025
kpt. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje