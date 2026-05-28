Objasněná série krádeží jízdních kol
Po propuštění z vězení si dal muž krátkou pauzu a pak se opět činil.
Jihlavským kriminalistům se podařilo objasnit sérii krádeží, ke kterým docházelo v průběhu května v Jihlavě a také v Třebíči. Ze spáchání dvanácti případů krádeží je obviněn šestatřicetiletý muž, který přitom opustil brány věznice teprve na začátku dubna. Dal si následně krátkou pauzu a v průběhu května se už zase činil. Zaměřil se hlavně na jízdní kola, která poté prodával za zlomek jejich skutečné ceny. Celková škoda se pohybuje kolem 350 tisíc korun. Muž čelí obvinění ze spáchání tří trestných činů a hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.
Když se kriminalistům na základě šetření podařilo zjistit, že za sérií krádeží, ke kterým od začátku května docházelo, stojí šestatřicetiletý muž, vydal na něho státní zástupce souhlas se zadržením a policisté začali po muži pátrat. Dopadnout je ho totiž obtížné, protože se obvykle nezdržuje na jednom místě. Úspěšní byli kriminalisté o uplynulém víkendu. V neděli 24. května podezřelého muže vypátrali v odpoledních hodinách v lokalitě ulice Dr. Jiřího Procházky. Zadržený muž mířil s pouty na rukou na oddělení, kde byl umístěn do policejní cely.
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů jeho trestní stíhání. „Šestatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání trestných činů krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, dále poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž má za sebou již bohatou trestní minulost, odsouzen byl více než desetkrát a odpykal si opakovaně i nepodmíněný trest odnětí svobody.
Muž je obviněn z toho, že se v průběhu května dopustil v Jihlavě deseti krádeží a další dva případy spáchal v Třebíči. V Jihlavě se vloupal do dvou zaparkovaných nákladních vozidel, ze kterých odcizil nářadí za necelých sto tisíc korun. V dalších dvou případech se dostal do různých bytových domů a ze společných prostor odcizil jízdní kola. Dvě kola odcizil také na ulici, kde stála pod přístřeškem, a v krádeži mu nezabránil ani bezpečnostní zámek, který přeštípl. Jízdní kola odcizil dále ze dvou garáží. Úspěšný nebyl v bytovém domě na ulici U Cihelny, kde poškodil dveře, do místnosti se ale nedostal. Plechové bedny se staly jeho cílem na ulici Romana Havelky, odnesl si z nich časopisy. Když se mu opotřebovaly pákové kleště, snažil se je ukrást v obchodě, kleště schoval pod oblečením, zastavil ho ale pracovník ostrahy a muž utekl s nepořízenou. Minulý týden se v Třebíči vloupal do karavanu, odkud odcizil alkohol a digitální váhy, a o den později vniknul do sportovní budovy, ze které si odnesl nářadí, rádia, platební karty a další věci. Kartami poté platil, mimo jiné za cestu zpět do Jihlavy, kde ho následně jihlavští kriminalisté zadrželi.
Krádežemi vznikla škoda přibližně za 250 tisíc, celkovou škodu kolem sto tisíc korun způsobil muž poškozením. Odcizené věci prodával zájemcům pod cenou a peníze používal pro vlastní potřebu. Kriminalistům se podařilo některá jízdní kola vypátrat a mohou se tak vrátit zpět jejich majitelům. Při krádežích obviněný muž používal zejména pákové kleště a páčidlo, odcizená kola v některých případech přestříkal, aby snížil riziko jejich nalezení.
Obviněného muže kriminalisté poučili o vazebních důvodech, stíhán je na svobodě. Případ dále vyšetřují.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
28. května 2026