Objasněná loupež v Rokycanech

ROKYCANY - Kriminalistům se případ podařilo vyřešit za několik dní, pachatelé již byli obviněni ze spáchání trestných činů loupež, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kdy tohoto se dva muži dopustili ve spolupachatelství.

K výše uvedeným skutkům došlo v sobotu 14. června v odpoledních hodinách mezi vlakovým a autobusovým nádražím v Rokycanech. Dva muži ve věku 28 a 31 let přistoupili k poškozenému devětačtyřicetiletému muži, společně si zapálili cigaretu a dali se do řeči. Jeden z pachatelů v nestřeženém okamžiku vzal poškozenému mobilní telefon s platební kartou, který měl vedle sebe v pouzdře položený na lavičce. Poškozený si toho však všiml a muže s tímto konfrontoval. Druhému z pachatelů se jednání poškozeného nelíbilo, a tak jej udeřil do obličeje s tím, že má mužům dát vše, v opačném případě ho udeří znovu. Tím měl na mysli i batoh, který pak druhý pachatel odcizil. V něm byl mimo jiné notebook a jiná elektronika, doklady apod. Odcizenou platební kartou následně muži platili například jízdenky nebo potraviny. Kriminalisté v rámci prověřování získali důležité kamerové záznamy a díky skvělé operativně pátrací činnosti oba muže ustanovili a ve středu 25. června je v ranních hodinách zadrželi. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby, kdy státní zástupce návrh soudci podal, nicméně ten jej neakceptoval, a tak jsou muži stíháni na svobodě.



nprap. Bc. Ondřej Hodan

2. července 2025

