Objasněná krádež elektrokoloběžky

TRUTNOVSKO - Obviněným hrozí 8 let vězení.

Včera kriminalisté zadrželi dva muže (19 a 20 let) ve Dvoře Králové nad Labem, proti kterým policejní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinu vydírání a z přečinu krádež.

Obviněným klademe za vinu, že po společné předchozí domluvě v úterý 29. července 2025 před 15. hodinou u jednoho obchodního domu ve městě oslovili poškozeného, od kterého požadovali odcizení vytypované elektrokoloběžky, což nejprve odmítl. Na to mu jeden z mužů sdělil, že pokud tak neučiní, zmlátí ho a tak ho tedy dále pod pohrůžkou násilí za použití nože, který měl u sebe, k činu donutil. Poškozený se bál o svůj život a zdraví a označenou koloběžku obviněným odnesl za prodejnu, kde jí jim předal. Poté mohl odejít, avšak na doporučení mužů, neměl o činu nikomu, nic říct.

Oba muži jsou v současné době stíháni na svobodě a hrozí jim 8 let ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

31.7.2025, 10:45

