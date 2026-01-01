Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Objasněná další série vloupání do provozoven v Děčíně
Obviněný skončil ve vazbě.
Děčínští kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Děčín-město objasnili další sérii vloupání do obchodních provozoven, ke kterým došlo podle dosavadních zjištění na různých místech Děčína v období od září 2025 do začátku ledna 2026. V souvislosti s touto trestnou činností kriminalisté obvinili 19letého muže z Děčína.
Obviněný se měl postupně dopustit několika vloupání a pokusů o ně, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími osobami. Jeho jednání mělo spočívat především v násilném překonávání vstupních dveří do provozoven, poškozování jejich zabezpečení a následném odcizování finanční hotovosti a zboží.
Podle zjištění kriminalistů se měl nejprve začátkem září 2025 v ranních hodinách vloupat do cukrárny v Děčíně I, kde po násilném překonání vstupních dveří měl odcizit finanční hotovost a další věci. Další osoba mu měla poskytovat pomoc tím, že hlídala před objektem. V následujícím období měl poškodit vstupní dveře salonu v Děčíně-Podmoklech, do kterého měl vniknout, avšak bez odcizení jakýchkoliv věcí.
Koncem prosince 2025 se měl společně s dalším mužem vloupat do provozovny v Děčíně I, v ulici Křížová, odkud měl odcizit finanční hotovost. Dne 30. prosince 2025 měl následně v Děčíně I nejprve poškodit kamerový systém a poté se vloupat do trafiky, odkud měl odcizit větší množství tabákových výrobků, elektronických cigaret a finanční hotovost. Také v tomto případě mu měla další osoba pomáhat hlídáním před objektem.
Na Nový rok 2026 by se měl společně s dalším mladíkem pokusit znovu vloupat do cukrárny v ulici Křížová. Tento pokus se jim však nepodařil, přesto vznikla škoda na majetku. Poslední skutek se měl odehrát začátkem ledna 2026 v Děčíně IV, v ulici Jungmannova, kde se měl pokusit vloupat do prostor večerky, avšak rovněž bez úspěchu.
Podle závěrů vyšetřování měl obviněný odcizením věcí způsobit škodu přesahující 31 tisíc korun, a to zejména krádežemi finanční hotovosti, tabákových výrobků, elektronických cigaret a dalšího zboží. Škoda způsobená poškozením majetku byla výrazně vyšší a dosáhla částky více než 56 tisíc korun. Jednalo se především o poškození nebo vykopnutí vstupních dveří, rozbití skleněných výplní, poškození zámků, petlic, kamerového systému a dalších zabezpečovacích prvků. Celková škoda, kterou měl obviněný svým jednáním způsobit, tak činí téměř 88 tisíc korun.
Podle zjištění kriminalistů se muž měl uvedeného jednání dopustit i přesto, že byl v nedávné době za obdobnou majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Policisté podezřelého v těchto dnech zadrželi, kriminalisté jej následně obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci a podali státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vazby. Soud návrhu vyhověl a obviněného poslal do vazby.
Děčín 13. ledna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje