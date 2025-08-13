Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Obilí na vozovce představuje nebezpečí

Na rozsypaném obilí havarovali dva motocyklisté. 

V posledních dnech se na silnicích stále častěji objevují dopravní nehody související s přepravou zemědělských plodin, zejména obilí, z polí do zemědělských podniků. Někteří řidiči traktorů a nákladních vozidel nedostatečně zajišťují svůj náklad, což vede k jeho vysypání na vozovku, často v zatáčkách nebo při brzdění. Rozsypané obilí na komunikaci představuje vážné nebezpečí zejména pro cyklisty a motocyklisty, u nichž může i krátký kontakt s volným materiálem způsobit ztrátu stability. V kombinaci s vyšší rychlostí jízdy se tak riziko nehody mnohonásobně zvyšuje. Takové situace nejen ohrožují bezpečnost všech účastníků silničního provozu, ale také výrazně komplikují plynulost dopravy.

V pondělí 11. srpna došlo kolem půl osmé večer v Dobroníně k dopravní nehodě. Na ulici Polenská bylo na vozovce vysypané obilí, které se tam dostalo z vozidla, které projíždělo po komunikaci, a řidič si převážený náklad zřejmě řádně neupevnil. Při průjezdu zatáčkou se uvolnil a část obilí se vysypala do protisměrného pruhu. Když pak úsekem projížděl ve směru od Polné na Štoky osmadvacetiletý řidič motocyklu Kawasaki, při průjezdu zatáčkou dostal na rozsypaném obilí smyk a následně havaroval. Při nehodě se motocyklista zranil a byl převezen na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Dechovou zkouškou u řidiče požití alkoholu vyloučili. Při nehodě vznikla škoda za více než sedmdesát tisíc korun. Policisté dopravní nehodu šetří.

K další nehodě vyjížděli policisté ve stejný den před osmou hodinou večer, ke které došlo v obci Dolní Rožínka na Žďársku. Sedmnáctiletý motocyklista při průjezdu zatáčkou najel na vrstvu obilí na komunikaci, dostal smyk, který nezvládl a havaroval. Při dopravní nehodě došlo ke zranění motocyklisty a jeho spolujedoucí, kteří byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni do nemocnice k ošetření. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Přítomnost alkoholu u řidiče za pomoci dechové zkoušky vyloučili. Vlivem dopravní nehody došlo k předběžné škodě za padesát tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří.

V letošním roce jsme v Kraji Vysočina zaevidovali celkem 82 dopravních nehod s účastí motocyklistů. Při dopravních nehodách tři osoby zemřely, osm osob se těžce zranilo a další 76 osob utrpělo při nehodě lehké zranění. 

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
13. srpna 2025

Odkazy do noveho okna

vysypané obilí

vysypané obilí 

Detailní náhled

vysypané obilí

vysypané obilí 

Detailní náhled

vysypané obilí

vysypané obilí 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 