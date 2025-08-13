Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Obilí na vozovce představuje nebezpečí
Na rozsypaném obilí havarovali dva motocyklisté.
V posledních dnech se na silnicích stále častěji objevují dopravní nehody související s přepravou zemědělských plodin, zejména obilí, z polí do zemědělských podniků. Někteří řidiči traktorů a nákladních vozidel nedostatečně zajišťují svůj náklad, což vede k jeho vysypání na vozovku, často v zatáčkách nebo při brzdění. Rozsypané obilí na komunikaci představuje vážné nebezpečí zejména pro cyklisty a motocyklisty, u nichž může i krátký kontakt s volným materiálem způsobit ztrátu stability. V kombinaci s vyšší rychlostí jízdy se tak riziko nehody mnohonásobně zvyšuje. Takové situace nejen ohrožují bezpečnost všech účastníků silničního provozu, ale také výrazně komplikují plynulost dopravy.
V pondělí 11. srpna došlo kolem půl osmé večer v Dobroníně k dopravní nehodě. Na ulici Polenská bylo na vozovce vysypané obilí, které se tam dostalo z vozidla, které projíždělo po komunikaci, a řidič si převážený náklad zřejmě řádně neupevnil. Při průjezdu zatáčkou se uvolnil a část obilí se vysypala do protisměrného pruhu. Když pak úsekem projížděl ve směru od Polné na Štoky osmadvacetiletý řidič motocyklu Kawasaki, při průjezdu zatáčkou dostal na rozsypaném obilí smyk a následně havaroval. Při nehodě se motocyklista zranil a byl převezen na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Dechovou zkouškou u řidiče požití alkoholu vyloučili. Při nehodě vznikla škoda za více než sedmdesát tisíc korun. Policisté dopravní nehodu šetří.
K další nehodě vyjížděli policisté ve stejný den před osmou hodinou večer, ke které došlo v obci Dolní Rožínka na Žďársku. Sedmnáctiletý motocyklista při průjezdu zatáčkou najel na vrstvu obilí na komunikaci, dostal smyk, který nezvládl a havaroval. Při dopravní nehodě došlo ke zranění motocyklisty a jeho spolujedoucí, kteří byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni do nemocnice k ošetření. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Přítomnost alkoholu u řidiče za pomoci dechové zkoušky vyloučili. Vlivem dopravní nehody došlo k předběžné škodě za padesát tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří.
V letošním roce jsme v Kraji Vysočina zaevidovali celkem 82 dopravních nehod s účastí motocyklistů. Při dopravních nehodách tři osoby zemřely, osm osob se těžce zranilo a další 76 osob utrpělo při nehodě lehké zranění.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
13. srpna 2025