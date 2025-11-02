Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Obezřetnost se vyplácí
Druhý listopadový den se každoročně nese v duchu piety spojené s uctěním památky zesnulých a takové situace bohužel využívají pachatelé.
Období Dušiček se vyznačuje zvýšeným provozem na silnicích a to především v blízkosti hřbitovů a pietních míst. Toto období je však také spojené s krádežemi, při kterých pachatelé zneužívají nepozornosti návštěvníků hřbitovů k vlastnímu obohacení.
Policie České republiky se proto bude v této době věnovat ve zvýšené míře řidičům a dopravní situaci na pozemních komunikacích, veřejnému pořádku v bezprostředním okolí hřbitovů, i bezpečnosti jejich návštěvníků. Jelikož každoročně dochází k situacím, jež mohou celou atmosféru tohoto svátečního dne narušit, připravili jsme pár preventivních rad a informací, které mohou toto riziko snížit.
Nehodovost v období uctívání památky zesnulých je nejvíce ovlivňována počasím, chováním řidičů a technickým stavem vozidla. Za volant usedne také více svátečních řidičů, pro které je typická opatrná a především pomalejší jízda. Problematické může být i parkování v okolí hřbitovů, kde bude více parkujících vozidel a také přicházejících a odcházejících návštěvníků. Při odchodu od vozidla zkontrolujte, že v něm není nic, co by mohlo přilákat nechtěnou pozornost zlodějů.
Dušičky se vyznačují zvýšenou návštěvností hřbitovů, kam lidé přicházejí uctít své zesnulé blízké. Řada pachatelů v tuto dobu využívá situace k majetkové trestné činnosti a přímo na hřbitovech okrádá návštěvníky o jejich osobní věci. Nejčastěji je to v okamžiku, kdy se návštěvníci věnují úpravě hrobu a poleví v ostražitosti při hlídání svých odložených tašek a kabelek.
nprap. Jaroslav Bican
P ČR Benešov
2. listopadu 2025