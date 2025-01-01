Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Oběd prodražil o tisícovku
Šofér zahraničního kamiónu si dopřál oběd za jízdy z talíře a na volantu (video).
O tom, co všechno lze za jízdy dělat za volantem, se přesvědčili při speciální bezpečnostní akci zaměřené především na nevěnování se řízení, jihomoravští policisté. Z novinky ve vozovém policejním parku, speciálního kamerového vozidla Iveco Daily, zachytili na dálnici poblíž Brna počínání řidiče kamiónu. Ten si za volantem s mírnou nadsázkou prostřel a z talíře pohodově poobědval. Jistě chutný oběd dostal po vyřešení přestupku hodně hořkou chuť. Jídlo si prodražil o rovnou tisícovku.
V rámci šestihodinové akce pak hlídky zkontrolovaly více než stovku vozidel. Policisté zjistili ve třiaosmdesáti případech porušení zákona. Téměř polovina řidičů byla pokutována za nevěnování se řízení, další pak za jízdu v jízdních pruzích, předjíždění či nesprávný způsob jízdy. Na pokutách zaplatili skoro dvě stě tisíc korun. Sedmatřicetiletý šofér jiného zahraničního kamiónu byl pod vlivem alkoholu, nadýchal závratné skoro tři promile. Nyní se bude zodpovídat za ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bohumil Malášek, 20. srpna 2025