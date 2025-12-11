Policie České republiky  

Obci zmizelo deset milionů, padlo obvinění

Kriminalisté obvinili jednoho představitele obce, zmizelé miliony ochromily chod obce. 

Vyšetřovatel krajské kriminální služby v uplynulých dnech obvinil představitele jedné jihočeské obce ze zvlášť závažných zločinů zpronevěry a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle kriminalistů a shromážděného materiálu si obviněný muž měl do svého notebooku, používaného i pro výkon své funkce, naistalovat aplikaci pro vzdálený přístup. Tímto krokem pravděpodobně umožnil neznámému pachateli přístup do počítače a přístup k bankovnímu účtu svému, ale také k bankovním účtům obce.

Této skutečnosti pachatel pravděpodobně využil a během necelých čtyřiadvaceti hodin začátkem září 2024 neoprávněně zadal třicet bankovních transakcí z účtů obce. Obviněný muž navíc tyto pachatelovi transakce ve svém mobilním telefonu bankovním klíčem potvrdil. Pachatel tak z účtů obce odčerpal, či spíše ukradl, více jak 10 000 000 korun.

Obviněný představitel tak nakládal se svěřenými prostředky obce v rozporu s účelem, pro který mu byly prostředky svěřeny a neplnil řádně výkon své funkce. Následkem toho byla obci způsobená škoda velkého rozsahu a chod obce byl ochromen. 

Obviněný muž je vyšetřován na svobodě. V případě, že by jej soud pro tyto zločiny odsoudil, hrozil by mu trest odnětí svobody v délce až deseti let.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
11. prosince 2025

