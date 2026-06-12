Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Obcí se prohnal 104 km/h
Řidič na Rychnovsku přišel o řidičský průkaz.
Foto PČRVe čtvrtek 11. června v dopoledních hodinách rychnovští dopravní policisté prováděli dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Čermná nad Orlicí. Před desátou hodinou radar „zachytil“ vozidlo zn. Ford jedoucí rychlostí 104 km/h v obci, kde je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. Vozidlo policisté řádným způsobem ještě v obci zastavili a řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných k řízení a provozu vozidla. Řidič s překročením rychlosti souhlasil a svého jednání litoval.
Policisté pětačtyřicetiletému řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Vzhledem k tomu, že takto výrazné překročení rychlosti v obci nelze na místě projednat v příkazním řízení, kolegové řidiče oznámili příslušnému správnímu orgánu. Ve správním řízení řidiči hrozí sankce od 7 do 25 tisíc korun, zákaz řízení od 6 do 18 měsíců a 6 trestných bodů.
Policisté apelují na řidiče, aby dodržovali rychlostní limity a byli k ostatním účastníkům silničního provozu ohleduplní. Každé překročení rychlosti může mít fatální následky!!!
12. června 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová