Obchodování s pneumatikami

KRAJ - Skončilo s několikamilionovým schodkem.

Krátce před koncem roku vrchní komisař z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvod 45letého muže z Brněnska.

Klade mu za vinu, že během 10 měsíců způsobil škodu za téměř 16,5 milionu korun. Od pěti českých velkododavatelů objednal stovky pneumatik, které přes svůj e-shop prodal koncovým zákazníkům, avšak kupní cenu dodavatelům neuhradil a peníze si nechal pro svoji potřebu.

Muž jako jednatel jedné brněnské společnosti s těmito dodavateli, kteří objednané pneumatiky přímo dováželi zákazníkům, dlouhodobě spolupracoval. Inkasované peníze od zákazníků snížené o marži zasílal dodavatelům. Najednou však faktury dodavatelům přestal proplácet. Muž firmy ubezpečoval, že závazky splní a sliboval provedení úhrad. Svou firmu však fiktivně přepsal na smyšlenou osobu s cizí státní příslušností. Aby na to dodavatelé přišli co nejpozději a aby je i uklidnil, písemně doložil uznání rozsahu a výši dluhu. Takto činil s vědomím, že daným závazkům nedostojí a několikamilionové dluhy, že nezaplatí.

Obviněnému muži, který je stíhaný na svobodě, hrozí trest odnětí svobody na 5 až 10 let.

por. Iva Kormošová

14.1.2025, 8.00













