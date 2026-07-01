Obchodování s lidmi - obvinění 3 osob
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech zadrželi skupinu tří osob, která se na území České republiky měla dopouštět obchodování s lidmi formou tzv. pracovního vykořisťování.
Organizovaná skupina osob z prostředí pouťové zábavy měla zneužívat tíživé životní situace poškozených, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí. Ti byli pod příslibem zajištění pracovní smlouvy, odpovídajícího platu a zajištění ubytování nuceni vykonávat různé, zpravidla těžké manuální práce, aniž by za ně dostávali přiměřenou finanční odměnu, a zároveň byli nuceni pobývat v nedůstojných a hygienicky neodpovídajících podmínkách. Při své činnosti měli obvinění užívat psychického nátlaku i fyzického násilí. K trestné činnosti mělo docházet zejména na území Kraje Vysočina a Pardubického kraje, a to nejméně od roku 2022.
Kriminalisté NCOZ obvinili tři fyzické osoby (otec a dva synové) z trestného činu obchodování s lidmi dle § 168 odst. 2 písm. d), písm. e) a odst. 3 písm. e) trestního zákoníku. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným tresty odnětí svobody v délce trvání od 5 do 12 let. Obviněné osoby jsou stíhány vazebně.
Věc dozoruje Krajského státní zastupitelství v Hradci Králové.
Na realizaci případu se podíleli policisté Útvaru rychlého nasazení.
pplk. Barbora Kudláčková
NCOZ SKPV
1. července 2026