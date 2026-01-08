Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Obchodní zástupce zneužil důvěru zaměstnavatele a peníze inkasoval na vlastní účty
V polovině loňského roku zahájil policejní komisař trestní stíhání 28letého muže, kterého obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu podvodu a přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací.
Podle dosud zjištěných skutečností měl mladý muž v úmyslu získat neoprávněný prospěch zneužít svého postavení obchodního zástupce společnosti provozující e-shop. Jako pověřená osoba přijímal elektronické objednávky zboží, přičemž platby od zákazníků si nechával zasílat nikoli na účet zaměstnavatele, ale přímo na své vlastní bankovní účty.
V prvním případě muž přijal objednávku od zahraničního subjektu na zboží v hodnotě 3 429 eur, tedy v přepočtu přes 80 tisíc korun. Zákazníkovi sdělil platební údaje ke svému osobnímu účtu, kam mu byly peníze zaslány. Přestože si byl vědom, že se jedná o platbu za zboží patřící společnosti, finanční prostředky si ponechal a použil je pro vlastní potřebu. Objednané zboží přitom nechal zákazníkovi odeslat na náklady poškozené firmy.
O přibližně dva týdny později měl obdobným způsobem přijmout další objednávku v hodnotě 5 100 eur, tedy více než 120 tisíc korun. Peníze si nechal zaslat dokonce na dva své osobní účty. V tomto případě však již zaplacené zboží zákazníkovi neodeslal a finanční prostředky opět použil pro sebe.
Tím však jednání obviněného neskončilo. O další týden později přijal elektronickou objednávku přesně nezjištěného zboží, za které si vyžádal platbu předem ve výši 26 tisíc korun. Ani tentokrát zboží neodeslal a peníze utratil.
Navíc se měl dopustit zásahu do interní elektronické evidence společnosti, kdy ze systému odstranil vystavenou fakturu k jedné z objednávek. Poškozená firma tak neměla o zakázce přehled a po následné reklamaci byla nucena zákazníkovi zboží odeslat znovu na vlastní náklady.
Celková způsobená škoda se tak vyšplhala na několik stovek tisíc korun.
Díky výborné práci kriminalisty z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň byla již ve věci podána Okresním státním zastupitelstvím obžaloba a o vině a trestu mladého muže bude rozhodovat soud.
por. Michaela Raindlová
