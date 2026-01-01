Policie České republiky  

Obchodní referent

KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, automobilní oddělení – místo výkonu práce Dolní Rychnov - pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, PSČ: 356 04
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zpracování požadavků na objednávky, dodávky materiálu, služeb, oprav služebních dopravních prostředků
  • objednávky revizí, kalibrací a oprav majetku pro zajištění chodu vybavení a zařízení autodílny a evidence materiálu
  • zpracování došlých faktur a jejich likvidace
  • zpracování inventur
  • organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku, sledování trhu
  • práce s elektronickým systémem SAP
  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 8. se mzdou 23.470,- Kč – 33.710,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • po zapracování možnost osobního příplatku
  • minimální zaručená mzda od 31.360,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta), ubytování v rekreačních zařízeních PČR a MV, program slev u partnerů
  • řádná dovolená 25 dní a 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika nákupu a administrativy
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání a cestování
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • řidičský průkaz min. sk. B (aktivní řidič)

Výhodou

  • praxe zejména v nákupní činnosti, evidenci, a oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
  • všeobecná znalost automobilní techniky a procesů s ní spojenými
  • znalost práce v SAP

Další informace

  • pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
  • termín pro zaslání životopisu: do 5. 4. 2026  
  • možnost nástupu: od 1. 5.  2026 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy, telefonního kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu tomas-matousek3@pcr.cz, předmětem „obchodní referent“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího automobilního oddělení Tomáše Matouška, tel. číslo: 974 376 470.

Související dokumenty

