Obchodní referent
KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, automobilní oddělení – místo výkonu práce Dolní Rychnov - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, PSČ: 356 04
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zpracování požadavků na objednávky, dodávky materiálu, služeb, oprav služebních dopravních prostředků
- objednávky revizí, kalibrací a oprav majetku pro zajištění chodu vybavení a zařízení autodílny a evidence materiálu
- zpracování došlých faktur a jejich likvidace
- zpracování inventur
- organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku, sledování trhu
- práce s elektronickým systémem SAP
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 8. se mzdou 23.470,- Kč – 33.710,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- po zapracování možnost osobního příplatku
- minimální zaručená mzda od 31.360,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta), ubytování v rekreačních zařízeních PČR a MV, program slev u partnerů
- řádná dovolená 25 dní a 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika nákupu a administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání a cestování
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- řidičský průkaz min. sk. B (aktivní řidič)
Výhodou
- praxe zejména v nákupní činnosti, evidenci, a oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
- všeobecná znalost automobilní techniky a procesů s ní spojenými
- znalost práce v SAP
Další informace
- pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 5. 4. 2026
- možnost nástupu: od 1. 5. 2026 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy, telefonního kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu tomas-matousek3@pcr.cz, předmětem „obchodní referent“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího automobilního oddělení Tomáše Matouška, tel. číslo: 974 376 470.