Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obchod s bílým masem

Kriminalisté rozkryli a zadrželi čtyřčlennou skupinu osob, která zjednávala a následně přiměla několik nezletilých dívek k poskytování sexuálních služeb za úplatu.

Na konci února se k detektivům dostala informace, díky které se zaměřili na skupinku mladých lidí, kteří měli provozovat obchod s lidmi. Postupným rozpracováním celého případu zjistili že tři muži ve věku 19, 20 a 24 let, společně s dvaadvacetiletou ženou nabízeli na erotickém internetovém portálu sexuální služby a prodávali na něm celkem pět dívek, kdy třem z nich nebylo ani zdaleka 18 let. Mladé dívky oslovili převážně na ulici a ze začátku se vše tvářilo jako přátelství, jelikož jim poskytovali jídlo, ubytování, cigarety, ale postupem času je přiměli, aby začaly nabízet sexuální služby za úplatu. Na internetu domluvili s klientem všechny podmínky, cenu a zařídili i dovoz dívek do apartmánů, které si pronajímali právě za tímto účelem. Vybrané peníze dívky odevzdávaly a skupina kuplířů je pak používala pro pokrytí životních nákladu a potřeb, na zaplacení pronájmu a dalších věcí. Ve chvíli, kdy dívky s prostitucí chtěly přestat, tak je následně k této činnosti donutili násilím, kdy je bili, a nebo jim vyhrožovali násilím proti jejich blízkým.

Detektivové z 3. oddělení zadokumentovali jejich činnost, zajistili dostatek důkazních materiálů a následně ve spolupráci s policisty speciální pořádkové jednotky, všechny podezřelé 13. května, v brzkých ranních hodinách, zadrželi v pražských Vysočanech. Všichni jsou stíháni vazebně a jsou obvinění ze spáchání trestných činů obchodování s lidmi a kuplířství, za což jim v případě odsouzení hrozí až dvanáctiletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 21. května 2025

Související dokumenty Zadržení podezřelých.mp4

Velikost souboru: 80,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem