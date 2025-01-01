Občanští zaměstnanci a příslušníci Policie České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„žádám o poskytnutí informace, kolik občanských zaměstnanců Policie ČR od 1. 1. 2020 do 1. 11. 2024 včetně odešlo z pracovního poměru a nastoupilo k Policii ČR do služebního poměru..“
Policie České republiky jako jeden povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila žadateli, že k 1. 11. 2024 Policie České republiky evidovala 527 aktivních příslušníků, kteří byli v minulosti u Policie České republiky zaměstnáni v pracovním poměru a tento pracovní poměr ukončili v letech 2020-2024.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 9. 9. 2025