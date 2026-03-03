Policie České republiky  

Občané využívají zbraňovou amnestii

​Policie v Ústeckém kraji eviduje přes stovku odevzdaných zbraní. 

V rámci zbraňové amnestie odevzdali lidé v Ústeckém kraji od začátku roku do konce února 103 kusů zbraní, 2 543 kusů střeliva a 10 kusů munice.

Mezi odevzdanou municí se objevilo například i zrezlé torzo „panzerfaustu“ z řady německých ručních protitankových zbraní. Mezi dalšími historicky či technicky zajímavými kusy zbraní byla například samonabíjecí pistole Singer, jednoranová puška Mauser z konce II. světové války, nebo pistole FEG z roku 1918 a další, které jsou zachyceny na přiložených fotografiích.

Aktuální zbraňová amnestie v České republice probíhá od 1. ledna do 30. června. V jejím průběhu mohou lidé bez hrozby postihu odevzdat nelegálně držené zbraně na kterékoli služebně Policie České republiky.
Vyzýváme však k maximální opatrnosti, zejména při manipulaci s municí a výbušninami. Nalezené granáty, miny či jiný podezřelý výbušný materiál v žádném případě nepřenášejte ani s ním nemanipulujte. Takový nález neprodleně oznamte na tísňovou linku 158.

Odevzdané zbraně a střelivo budou následně podrobeny odbornému zkoumání. Specialisté prověří zejména to, zda nebyly použity při spáchání trestného činu a zda nejsou evidovány v pátrání.
Pokud nebude prokázána souvislost s trestnou činností a zbraň nebude vedena v pátrání, může osoba ve lhůtě šesti měsíců požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k jejímu držení.

3. března 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

Pistole FEG model STOP z roku 1918

Pistole FEG model STOP z roku 1918 

FN z roku 1910

FN z roku 1910 

Jednoranová puška Mauser, model Deutsche Sportmodell z konce II. světové války

Jednoranová puška Mauser, model Deutsche... 

Samonabíjecí pistole SINGER

Samonabíjecí pistole SINGER 

Upravená sportovní malorážka

Upravená sportovní malorážka 

Panzerfaust

Panzerfaust 

