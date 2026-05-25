Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Oba útočníci jsou už ve vazbě
V Domažlicích došlo k napadení mladé ženy a jejího příbuzného ze strany jejich dvou známých. Incidentu předcházela agresivní jízda útočníků. Nyní jsou již oba muži ve vazbě.
Dne 21. května 2026 v odpoledních hodinách došlo v obci Domažlice k napadení mladé ženy a jejího příbuzného ze strany jejich dvou známých, a to čtyřiapadesátiletého a devatenáctiletého muže z Poběžovicka. Celému incidentu měla předcházet již agresivní jízda, kterou započali oba muži s osobním vozidlem pravděpodobně u obce Draženov a pokračovali s ní až do obce Domažlice. Při jízdě měli dotyční muži se svým vozem ohrožovat posádku druhého osobního vozidla tím, že se jim snažili opakovaně zablokovat cestu a chtěli je donutit k zastavení jejich vozu. Posádku ohrožovaného vozidla tvořily tři dospělé osoby a jedna nezletilá. Útočníkům se podařilo jimi pronásledované vozidlo zastavit, respektive havarovat do něj, v obci Domažlice, když řidič vozidla najel pravým bokem svého auta na levý bok jím pronásledovaného vozidla a tímto způsobem ho přitlačil k okraji komunikace. Poté oba útočníci ze svého vozidla vystoupili.
Mladší z mužů si měl následně vzít z kufru auta dřevěnou nohu od stolu a tou několikrát udeřit do čelního skla pronásledovaného vozidla a rovněž stejným předmětem měl fyzicky napadnout a opakovaně jím udeřit i sedmapadesátiletého muže, který se snažil držet autosedačku s dítětem. Starší z mužů měl přistoupit k zadním pravým dveřím auta, z něhož chtěl vytáhnout dětskou autosedačku s dítětem, když v tom se mu snažila zabránit devatenáctiletá žena, kterou tak několikrát udeřil pěstí do obličeje. Přitom se natáhl i po sedmapadesátiletém již jednou napadeném muži, který se mu v tom snažil také zabránit a měl mu tak roztrhnout několik řetízků na krku. Útočníci svého jednání zanechali až ve chvíli, kdy na místo dorazili policisté z obvodního oddělení Domažlice a domažlického dopravního inspektorátu a v dalším pokračování jim zabránili. Mladší z mužů měl poškozeným v době řešení situace i před policisty slovně vyhrožovat, mimo jiné i zabitím, což u poškozených vzbudilo důvodnou obavu o jejich život a zdraví. Oba útočníci byli ze strany policejních hlídek zadrženi a umístěni do policejních cel.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vydírání, přečinů poškození cizí věci a výtržnictví. Na prověřování celého případu a všech jeho okolností se podíleli policisté a kriminalisté z územního odboru Domažlice. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem tak mohla hned následující den policejní vyšetřovatelka z oddělení obecné kriminality Domažlice zahájit trestní stíhání obou mužů jako obviněných ze spáchání zločinu vydírání a přečinu výtržnictví spáchaných ve spolupachatelství. Mladší z útočníků byl pak ještě obviněn i ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování a starší z dotyčných byl dále obviněn ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
Zároveň se spisovým materiálem podala policejní komisařka státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soud návrh akceptoval a oba obvinění jsou tak stíháni vazebně. V případě prokázání a uznání viny tak hrozí oběma obviněným trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
25. května 2026