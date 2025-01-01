Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Oba policisté bojovali v Ostravě o život muže v bezvědomí
Syn a tatínek, policisté, ihned zareagovali a s první pomocí ani na vteřinu neváhali.
První listopadové pondělí odpoledne byl policista sloužící u Ochranné služby v Praze Kamil Hudec na návštěvě u syna Jakuba Hudce, který je také policistou a slouží u moravskoslezské speciální pořádkové jednotky. Při chvilkovém pohledu z okna ostravského paneláku poblíž centra Ostravy zaregistroval, že na chodníku leží bezvládně muž. Oba okamžitě zanechali aktuálních prací v bytě a vyběhli ven. U staršího pána, který v místě bydlí, stály dvě ženy. Moc si však nevěděly rady, ale již „vytáčely“ záchranku. Ležící muž se jevil v bezvědomí, nebylo zřejmé dýchání. Policisté bleskurychle vyhodnotili situaci, dali pána do vhodné polohy, ověřili si průchodnost dýchacích cest a začali bez váhání s první pomocí. Syn dělal masáž srdce, tatínek zajišťoval krom jiného průchodnost dýchacích cest a stále kontroloval stav muže. Policisté správně prováděli nepřímou srdeční masáž do příjezdu zdravotnické záchranné služby a zvýšili tak šanci pacienta na přežití. Policisté pak postupně prováděli resuscitaci podle instrukcí zdravotníků na telefonu. Jakub se v masáži srdce střídal i se zdravotníky, kteří na místo přijeli, a poskytovali profesionální pomoc navazující na práci tatínka a syna. Muže poté transportovali do nemocnice. Doplním, že Jakub prováděl masáž srdce zhruba 10 minut a Kamil zajišťoval ze zdravotního hlediska vše ostatní. Celá akce trvala zhruba 20 minut.
Jedná se o policisty:
Prap. Kamil Hudec (tatínek), slouží u Ochranná služby v Praze, u Policie ČR je od roku 2008.
Pprap. Bc. Jakub Hudec (syn), slouží u speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. K policii nastoupil před 4 lety. Kolega má specializaci zdravotník, která se osvědčila i v tomto případě.
Obdobné situace, kdy má kdokoliv zdravotní problém, nejsou vůbec příjemné. Policisté však zareagovali profesionálně, kdy podle zdravotníků zasahujících na místě by bez okamžité pomoci nebyla resuscitace s největší pravděpodobností úspěšná. Kolegům poděkovali i příbuzní pána.
Ředitel moravskoslezské policie brig. gen. Tomáš Kužel s dalšími zástupci vedení dnes při osobním setkání s pprap. Jakubem Hudcem poděkoval a vyzdvihl jejich okamžitou reakci, kdy je nenechala situace netečnými a bez jediného zaváhání a s naprostou samozřejmostí přispěchali muži poskytnout první pomoc. Totožně oceňuje jednání pprap. Kamila Hudce a policisty - syna i vedení Ochranné služby.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 18. listopadu 2025