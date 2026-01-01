Policie České republiky  

O zajímavých investicích ani netušil

Na kontě poškozeného bez jeho přičinění čile probíhaly různé transakce. 

Mail s nabídkou možného zajímavého investování zaujal seniora za Znojemska. Důchodce neváhal a prakticky obratem zaslal registrační několikatisícový poplatek. V další, výhradně elektronické komunikaci, si potom na radu a s pomocí podvodníků do svého počítače a mobilu nainstaloval potřebné programy. Tím jim ale umožnil ovládat nejen počítač, ale i internetové bankovnictví. Na kontě poškozeného pak několik dnů bez jeho přičinění čile probíhaly různé transakce. Příchozí platby střídaly odchozí. Než to senior zjistil a účet zablokoval, podvodníci získali skoro sto padesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 21. února 2026

